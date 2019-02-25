Финал премии "Бизнес-Успех" состоится в Москве

МОСКВА, 25 февраля. Победителей 8-го ежегодного финала Национальной премии "Бизнес-Успех" назовут 6 марта в Москве в конгресс-парке (гостиница "Украина"). В поддержку премии состоится форум "Территория бизнеса – территория жизни", на котором встретятся лидеры бизнес-сообщества, эксперты и представители власти, чтобы обсудить перспективные направления развития малого бизнеса.

В 2018 году "Опора России", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата Российской Федерации при поддержке региональных органов исполнительной власти провели 16 открытых межрегиональных этапов премии "Бизнес-Успех". Конкурс лучших предпринимательских проектов, а также образовательные и дискуссионные возможности форумов в его поддержку объединили более 15 тыс. предпринимателей по всей стране.

На традиционном финале премии в Москве из 70 предпринимателей - победителей межрегиональных этапов - экспертная комиссия в ходе публичных презентаций проектов выберет 15 представителей малого бизнеса, лучших в различных номинациях.

Деловая программа форума включает более 10 тематических площадок и мастер-классов. Выступления с бизнес-советами от успешных предпринимателей России станут ключевой сессией форума. Наряду с лидерами премии "Бизнес-Успех" своим опытом поделятся президент Дома моды HENDERSON Рубен Арутюнян, основатель бренда NATURA SIBERICA Андрей Трубников.

Герой России, 117-й лётчик-космонавт, кандидат биологических наук Сергей Рязанский выступит на форуме с мотивационной сессией для предпринимателей. Он расскажет о лидерстве в команде и поиске компромиссов, подборе экипажа, эффективной работе в стрессовых условиях.

Российский журналист и телеведущий, ведущий программ "Доброе утро, Россия!" и "Вести" Эрнест Мацкявичюс проведёт мастер-класс на тему "Современные техники эффективной. коммуникации. Искусство убеждения".

Обсуждение на пленарной сессии форума будет посвящено теме цифровой трансформации. Эксперты обсудят, что ждать малому бизнесу от нацпроекта "Цифровая экономика", готовы ли регионы к цифровизации, какие технологические решения нужны государству, каковы экспортный потенциал и механизмы интеграции МСП в глобальный рынок и инструменты цифровой трансформации малого бизнеса.

На тематических круглых столах пройдет обсуждение вопросов, связанных со взаимодействием государства и бизнеса: льготы для производственных предприятий, поддержка малого бизнеса в сфере сельского хозяйства, новый режим налогообложения для самозанятых.

Участники форума также получат возможность обсудить инструменты электронной коммерции с представителями компаний eBay и Alibaba, узнать больше о франчайзинге и трендах цифровой трансформации бизнеса от практиков.

Завершится мероприятие церемонией награждения победителей Национальной премии "Бизнес-Успех", вести которую будут Алексей Кортнев и Тутта Ларсен. Всех гостей приёма в честь победителей премии ждёт концерт группы "Несчастный случай".

В преддверии форума для лидеров премии "Бизнес-Успех" состоится закрытая акселерационная программа. С 1 по 5 марта в Москве пройдет серия мастер-классов и стажировок для предпринимателей. В программе специальные мероприятия в SPLAT, ИА ТАСС, Альпина Паблишер, ВКонтакте, в Государственной Думе РФ, РЖД, Российской Ассоциации Франчайзинга, экскурсия на телестудию РОССИЯ 24, мастер-классы по публичным выступлениям, личному бренду руководителя, по управлению бизнеса, управлению персонала, тренинги по продажам.

"Премия "Бизнес-Успех" проходит в России с 2011 года, десятки тысяч лидеров бизнес-сообщества, которых она объединила, – это целое движение в масштабах страны. Для нас ежегодный финал премии не только объявление победителей и вручение ценных призов (в этом году каждый победитель получит сертификат на обучение по программе Executive MBA). Это возможность обменяться опытом, обсудить пути развития малого бизнеса совместно с представителями органов власти и зарядиться энергией на дальнейшую работу", - отметила член президиума, руководитель комитета по развитию территорий "Опоры России", руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех" Дарья Сунцова.

Среди гостей и спикеров мероприятия:

Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей"

Константин Носков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Александр Калинин, президент "Опоры России"

Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты России

Илья Кретов, генеральный директор eBay Россия, Восточная Европа и Африка

Фёдор Овчинников, основатель сети "Додо Пицца"

Андрей Илиопуло, президент группы компаний "Новард"

Вадим Лобов, президент корпорации "Синергия"

Александр Браверман, председатель правления Корпорации МСП

Андрей Слепнев, генеральный директор Российского экспортного центра

Роман Петруца, директор Фонда развития промышленности

Дмитрий Сазонов, депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Вероника Пешкова, Посол доброй воли Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)

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Участие бесплатно.

Возрастная категория 16+.

О премии "Бизнес-Успех"

С 2011 года в поддержку Национальной премии "Бизнес-Успех" было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тыс. предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов премии. Призовой фонд премии составляет более 60 млн рублей.

Основные цели проекта "Бизнес-Успех" – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров премии.

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