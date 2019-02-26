Власти Брянской области направят 2 млрд рублей на социальные проекты города

БРЯНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Дополнительные 2 млрд рублей, которые поступят в городской бюджет Брянска, планируют направить на социальные проекты города. Об этом во вторник ТАСС сообщил глава города Александр Хлиманков.

"Бюджет пополняется благодаря областным безвозмездным трансфертам. Всего из регионального бюджета мы получим почти 2 млрд рублей", - уточнил Хлиманков.

По его словам, значительная часть бюджетных средств будет направлена на реализацию государственной программы "Развития образования и науки Брянской области" - более 450 млн рублей потратят на строительство детских садов и пристроек к ним в Фокинском и Советском районах города. "Кроме того, более 473 млн рублей планируется направить на строительство новой школы на 1225 мест в Советском районе города", - отметил глава Брянска.

Дополнительные средства также пойдут на улучшение дорог в городе. В частности, более 777 млн рублей потратят на строительство и ремонт дорог в городе. "Планируется реконструкция Первомайского моста, Бежицкой и Объездной улиц в Бежицком районе Брянска", - добавил Хлиманков.

По данным пресс-службы брянского городского совета депутатов, доходы бюджета города составляют более 9 млрд рублей, а расходы – 9,1 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов на 2019 год составляет 6,1 млрд рублей.