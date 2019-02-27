Андрей Филатов: Наша главная цель – максимальное количество медалей для всех команд

— Андрей Васильевич, как ведется подготовка команды к Всемирной шахматной Олимпиаде 2020 года: программа, тактика, стратегия?

— Всемирная шахматная Олимпиада – эта главное командное соревнование в шахматном календаре. В 2020-м она пройдет в России; конечно, нам хочется выступить как можно лучше "на своем поле". В каком-то смысле командные чемпионаты Европы и мира, которые проходят по нечетным годам перед Олимпиадой, также являются элементами подготовки сборной к главному турниру. На этих соревнованиях мы не только пытаемся завоевать медали, но и наблюдаем за молодыми игроками, чтобы определить оптимальный состав к Олимпиаде.

Например, в предыдущих командных чемпионатах мира и Европы выступали молодые игроки Владимир Федосеев и Даниил Дубов. В этом году на чемпионате мира, который начнется через несколько дней, сыграет еще один молодой шахматист – Владислав Артемьев. Мы решили пригласить его в сборную еще до того, как он блестяще победил на турнире в Гибралтаре, и я очень рассчитываю на его успешный дебют в сборной. На следующем чемпионате Европы мы тоже наверняка увидим кого-то из нашей молодежи, на кого потом можно будет сделать ставку на Олимпиаде.

Вторым важным моментом является то, что страна-организатор Олимпиады имеет право выставить три команды. На недавнем заседании тренерского совета РШФ (Российской шахматной федерации – прим. ТАСС) как раз обсуждалась эта уникальная ситуация: обычно в сборной России больше желающих, чем мест, а сейчас мест много – целых 15 в трех представляющих нашу страну командах. Я не хочу сказать, что все три команды будут равноценны по силам, но то, что Россия может выставить две примерно равные сборные – это точно. Линейка запасных у нас достаточно большая.

Наша главная цель – максимальное количество медалей для всех команд. Не будет такого, что у нас есть одна команда, на которую мы делаем ставку, а все остальные – как-нибудь. Нет. И, кстати, сговор между командами России невозможен. Все будут бороться честно, и больше шансов на медали получит тот, кто будет лучше бороться за доской.

— Уже можно говорить, кто точно будет выступать за Россию 1-2-3?

— Для нас одинаково дороги и интересны все три команды. Мы уже наметили капитанов каждой из этих команд, но, конечно же, сейчас невозможно точно определить составы. Есть список кандидатов в сборные, и в ближайшие полтора года мы будем отслеживать динамику их роста и качественного развития.

Некоторые молодые шахматисты получат шанс себя проявить, но к этому нужно хорошо подготовиться. Эти молодые игроки уже попали в сферу внимания тренеров, и им будет обеспечена некоторая дополнительная подготовка с учетом их индивидуальных особенностей. Увеличится количество сборов и занятий. Чем больше возможностей, тем больше шансов. А как они этими шансами воспользуются, мы увидим уже ближе к Олимпиаде.

В целом, говоря о потенциальных участниках, мы должны понимать, что у нас есть три поколения игроков. "Старшие" – это Владимир Крамник (который, как известно, недавно завершил профессиональную карьеру, но как знать: может быть, за это время его настроение изменится, и он сыграет за сборную), Петр Свидлер, а также Александр Грищук и Дмитрий Яковенко, которых к этой группе можно отнести скорее по их опыту, нежели возрасту. То есть это гроссмейстеры, которые в течение многих лет составляли основу сборной России; у каждого из них есть олимпийские медали.

Второе поколение игроков – это те шахматисты, которым в год Олимпиады исполнится 30 лет. В первую очередь, это Сергей Карякин, Ян Непомнящий и нынешний чемпион России Дмитрий Андрейкин (он также сейчас выступит за сборную на командном чемпионате мира). Есть также Никита Витюгов и Евгений Томашевский, которые чуть старше. Эти игроки сейчас находятся в самом расцвете сил. По большому счету, из этих двух поколений в последние годы и состояла сборная России.

И есть молодые шахматисты – те, кому сейчас 20 с небольшим лет. Основная тройка – это Даниил Дубов, Владислав Артемьев и Владимир Федосеев. (Максим Матлаков находится в промежуточной группе между вторым и третьим поколениями).

Не стоит забывать и о некотором количестве игроков, которым сейчас по 16-17 лет. Мы на них надеемся и рассчитываем. Не буду их сейчас перечислять из педагогических соображений, но их фамилии уже хорошо известны. Мы очень внимательно следим за их прогрессом, и, вполне возможно, они найдут свое место в одной из трех сборных.

— Когда точно станут известны участники Олимпиады-2020?

— По правилам, финальные составы команд объявляются за два месяца до старта. Я не думаю, что есть какие-то причины отходить от этой традиции.

— Учитывая опыт предыдущих Олимпиад, какие страны-участницы являются нашими главными соперниками?

— В первую очередь, следует отметить, что конкуренция в мировых шахматах за последние годы серьезно возросла. Например, на последней Олимпиаде (Батуми, 2018 год) сборная России впервые за свою историю не была рейтинг-фаворитом, уступив первую строчку стартового листа команде США.

Поэтому, конечно же, конкурентом номер один для нас является команда США. Следующей – и по рейтингу, и по значимости в шахматах – идет сборная Китая. В целом, это две сборные, с которыми Россия всегда конкурирует, и которые в последнее время завоевывали золотые медали в мужском зачете.

После Китая и США идут команды, представляющие страны бывшего Советского Союза – сборные Азербайджана, Армении и Украины, имеющие прекрасные победные традиции. Эти три команды находятся в разной ситуации. Например, команда Азербайджана по динамике ее игроков, в целом, движется вверх – в первую очередь, за счет фантастического усиления Шахрияра Мамедьярова. А сборные Армении и Украины по динамике игроков идут вниз. В украинской команде сейчас нет шахматистов с рейтингом выше 2700, что, тем не менее, абсолютно не говорит о том, что они не могут завоевать медали на этой Олимпиаде. Про сборную Армении можно сказать, что у них есть выдающийся первый номер Левон Аронян, а нового поколения игроков, которое может заменить основной костяк команды, пока не появилось. Но за полтора года обе эти команды могут усилиться за счет появления новых шахматистов.

В последнее время появился очень интересный и сильный конкурент, доставляющий большие неудобства другим сборным, – это команда Индии. В стране сейчас настоящий шахматный бум. Я не думаю, что к Олимпиаде в Ханты-Мансийске состав индийской сборной полностью сменится, но лет через пять-шесть Индия может начать доминировать в шахматном мире за счет очень сильных молодых игроков, будущих звезд, которым сейчас от 12 до 16 лет. Также очень быстро прогрессируют игроки сборной Ирана.

Если говорить про Европу, то традиционно сильна сборная Франции, но у них, как у Армении с Украиной, есть некоторый дефицит молодых игроков. Но сама основа очень сильная. То же самое можно сказать и про Польшу, Англию и ряд других европейских команд.

— Будут ли проводиться подготовительные сборы: где и когда?

— Конечно, перед столь важным соревнованием будут проводиться сборы. Вообще, программа подготовки шахматистов обычно носит индивидуальный характер, исходя из специфики этого вида спорта. Задача тренера состоит не только в том, чтобы "накачать" своего подопечного дебютными знаниями или следить за его физической формой, но и в том, чтобы грамотно скомпоновать ярких индивидуалистов, из которых состоит команда, поскольку для успешного выступления сборной им нужно объединиться. Это важный элемент тренерской работы, который в числе прочего происходит на совместных сборах.

Между соревнованиями игроки занимаются в частном порядке, по своей программе и со своими тренерами, но перед большим командным турниром всегда собираются на общекомандный сбор, какое-то время живут бок о бок и «притираются» друг к другу.

— Какие у сборной России сильные стороны?

— Обширная скамейка запасных, очень высокий индивидуальный уровень шахматистов, хорошие возможности для подготовки, большое количество тренеров и дебютных специалистов, которыми не могут похвастать другие сборные, и достаточно высокая нацеленность на победу. Грубо говоря, мы заждались олимпийского "золота".

Например, тот же Владимир Крамник, человек, который выиграл почти все возможные шахматные соревнования, не единожды говорил, что у него есть цель еще раз взять золотые медали на Олимпиаде, хотя ему это уже не раз удавалось сделать со сборной России в начале карьеры.

Также хочу отметить, что нас очень поддерживают наши партнеры, которые помогают нашим гроссмейстерам в организации сборов (как командных, так и индивидуальных), оказывают помощь с компьютерной техникой. Это важный элемент для достижения высоких целей, поэтому я, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность спонсорам.

— Ханты-Мансийск второй раз будет принимать Олимпиаду. Что можете сказать о прошлой Всемирной шахматной Олимпиаде-2010, чем она вам запомнилась?

— Олимпиада 2010 года запомнилась высоким уровнем организации. Ханты-Мансийск задал некий стандарт проведения этого важнейшего соревнования, и после этого к Турнирам Наций стали относиться более ответственно, проводить их очень хорошо. Например, в 2016 году в Баку прошла замечательная по организации Олимпиада.

Также Олимпиада-2010 запомнилась интереснейшей яростной борьбой за медали между командами России и Украины. Для российских болельщиков Олимпиада стала некоторым разочарованием, потому что наша мужская сборная была очень близка к победе, но Украина оказалась сильнее. Тот турнир в Ханты-Мансийске показал, что при наличии большого количества сильных команд все решается в двух-трех партиях.

— С какими чувствами ждете Олимпиаду-2020?

— С одной стороны, мы очень хотим порадовать и удивить шахматный мир новыми высокими стандартами организации турнира. Ханты-Мансийск известен как место проведения большого количества спортивных соревнований. Международная шахматная федерация голосованием выбрала Ханты-Мансийск, и хочется верить, что город приятно удивит то огромное количество людей, которое приедет на Олимпиаду. Хочется, чтобы все прошло идеально. Высокий уровень проведения чемпионата мира по футболу, который продемонстрировала наша страна, позволяет нам надеяться на то, что и Олимпиада-2020 пройдет очень успешно.

Я неоднократно общался с руководителем региона Натальей Владимировной Комаровой и знаю, насколько серьезно и ответственно Югра подходит к проведению Олимпиады. Строятся новые объекты: как спортивные, так и для проживания участников. И, конечно, это не дело одного Ханты-Мансийска; это важная общегосударственная задача, дело всей страны.

С другой стороны, мы очень рассчитываем на то, что одна из наших команд сумеет достойно выступить и поборется за золотые медали. Однако я совершенно не готов давать прогноз на тему: а какая команда будет бороться за самые высокие места? Мы желаем удачи всем трем сборным и будем наблюдать за ними, болеть за них и готовить их в равной степени и с огромным интересом.

О Всемирной шахматной Олимпиаде

Всемирная шахматная Олимпиада - командное соревнование шахматистов стран и территорий — членов ФИДЕ. Проводятся с 1927 года, до 1940 года назывались "турниры наций". В олимпиадах участвовали все чемпионы мира, начиная с Капабланки, а также большинство ведущих гроссмейстеров.

44-я Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в 2020 году в Ханты-Мансийске, столица Ханты-Мансийского автономного округа – Югры примет более 3 тыс. участников соревнований, официальных лиц и гостей. Предварять крупнейшее международное событие будет Кубок мира по шахматам. Он пройдёт в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 2 октября 2019 года, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более 50 стран мира.