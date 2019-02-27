Сближение Европы и Азии обсудят на новой деловой площадке в Брюсселе

МОСКВА, 27 февраля. 15 марта в Брюсселе состоится первый Диалог "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого Океана" (6+). Мероприятие организует фонд "Росконгресс" совместно с итальянской Ассоциацией "Познаем Евразию" в сотрудничестве с Ассоциацией Европейского бизнеса и Бельгийско-Люксембургской Торговой палатой. Участие примут высокопоставленные представители ЕС, ЕАЭС и стран Большой Евразии, топ-менеджеры ряда крупнейших компаний, объединений предпринимателей, дипломаты из разных стран.

"Проведение первого Диалога в Брюсселе востребовано и актуально. Наличие такой коммуникационной площадки в Европе позволит на регулярной основе обсуждать вопросы экономической повестки, касающиеся взаимодействия по линии Россия – ЕС и ЕАЭС – ЕС. Фонд "Росконгресс" зарекомендовал себя как важный институт развития, который активно содействует укреплению международного сотрудничества в научной, академической и бизнес-среде. Опыт этой организации важен в преддверии подготовки всех составляющих мероприятия в столице Бельгии. Уверен, у форума есть большой потенциал, который необходимо развивать, в том числе и с целью укрепления сотрудничества России и стран Европейского союза", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"Наша инициатива по созданию этой коммуникационной площадки уже получила большую поддержку в ряде ведомств, крупных компаний, бизнес-ассоциаций, получены важные рекомендации по конкретному наполнению повестки дня Диалога. Мы планируем создать действительно уникальную дискуссионную платформу для обсуждения вопросов международной торговли, политики и регулирования с целью раскрытия потенциала европейских и азиатских рынков. Сотрудничество с фондом "Росконгресс" в рамках мероприятия позволит провести его на высочайшем уровне", – подчеркнул президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико.

Для фонда "Росконгресс" первый Диалог "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого Океана" станет очередным важным мероприятием, организованным совместно с Ассоциацией "Познаем Евразию". В конце октября в Вероне (Италия) каждый год проходит Евразийский экономический форум. В 2019 году он состоится 24–25 октября.

Диалог в Брюсселе станет первой площадкой в Бельгии, созданной для обсуждения конкретных политико-экономических вопросов взаимодействия на евразийском пространстве между Евросоюзом и ЕАЭС.