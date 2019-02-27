Центр развития и поддержки одаренных детей откроют на базе лицея в Брянске

БРЯНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Региональный центр развития способностей и талантов у детей и молодежи планируют открыть на базе лицея №1 в Брянске. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе городского совета народных депутатов региона.

В ближайшее время учебное заведение города перейдет в государственную собственность с региональным финансированием, получив статус "губернаторского", такое решение приняли городские депутаты.

"Лицей №1 всегда был в авангарде брянского образования. В послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин говорил о создании центров поддержки одаренных ребят во всех регионах страны. Наш лицей с его традициями и потенциалом может служить прекрасной площадкой для внедрения инноваций, новых образовательных программ. Замечательно, что все это будет доступно талантливым ребятам из Брянска и районов нашей области", - цитирует пресс-служба слова главы города Александра Хлиманкова.

По его словам, в образовательном учреждении появятся современные учебно-методические комплексы, где установят специальное оборудование.

По данным пресс-службы, лицей №1 был открыт для первых учеников в 1990 году. Образовательное учреждение было удостоено звания "Лучшее учебное заведение России", в нем работают 13 заслуженный учителей России, пять кандидатов наук, 45 педагогов имеют нагрудный знак "Почетный работник общего образования РФ". В 2000 году при лицее был открыт первый и единственный в регионе пансион "Орбита" с круглосуточным пребыванием для одаренных детей из районов области. В настоящее время там живут более 130 ребят.