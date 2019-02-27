В "Академии биатлона" прошли первые тренировки участников Студенческих игр

КРАСНОЯРСК, 27 февраля. В многофункциональном комплексе "Академия биатлона" 27 февраля прошли первые неофициальные тренировки биатлонистов, которым предстоит выйти на старт соревнований Зимней универсиады-2019. Сегодня трассы "Академии биатлона" опробовали сборные Японии, Франции и России, завтра проведут свои тренировки сборные Чехии и Канады.

Раньше всех в "Академию биатлона" прибыли японские спортсмены, а вот самая многочисленная биатлонная команда – сборная России – задержалась на стадионе дольше других.

"Трасса подготовлена прекрасно, – отметила Елена Чиркова, представляющая в составе сборной России Красноярский край. – После реконструкции она стала шире – все устраивает, все нравится. Вообще-то трасса достаточно тяжелая, рабочая, всем придется на ней попотеть, отдохнуть здесь негде. Но, надеюсь, "родные стены" мне помогут. Для меня это будут первые международные старты, до этого как-то не получалось отобраться. Так что очень рада, что попала сюда, – будем работать".

Старший тренер сборной России Александр Селифонов рассказал о подготовке команды. Пожалуй, главная сложность состоит в том, что в составе сборной России по восемь мужчин и восемь женщин, а на одну гонку можно заявить только шесть участников. То есть каждый раз нужно будет оставить в запасе двух спортсменов. А, по словам Селифонова, "все рвутся в бой".

"Конкретный медальный план нам не ставили, – признался Александр Селифонов. – Будем бороться за награды в каждой гонке, но сделать это будет не так просто: здесь довольно непростая трасса, сложное стрельбище – постоянная ветровая обстановка. Ожидаем, что главными нашими соперниками будут сборные Норвегии, Швейцарии, Чехии, Канады".

Первые старты на трассах "Академии биатлона" пройдут 4 марта. Но уже сейчас все готово для проведения соревнований Зимней универсиады-2019.

В ходе реконструкции были расширены трассы, созданы системы искусственного оснежения и искусственного освещения трасс, механические мишенные установки заменены на электронно-механические, выстроен спортивно-технический блок с современными вакс-кабинами для подготовки лыж. Позаботились и о зрителях: на стадионе появились новые трибуны, большое табло.

"Объект готов на сто процентов, – подтвердил операционный директор "Академии биатлона" Кирилл Колович. – Все работы завершены. Все, что необходимо, имеется в наличии. Единственное, вырабатываем дополнительный искусственный снег, чтобы прикрыть подтаявшие места, правда, это не касается самой трассы. Система искусственного снегообразования очень нам помогает: можно приводить соревнования и при плюсовой температуре – трассы выдержат".

За время соревнований стреляющие лыжники разыграют девять комплектов наград: в индивидуальной гонке, спринте, пасьюте, масс-старте – у мужчин и женщин, а также в сингл-миксте, одиночной смешанной эстафете.

Возрастная категория 0+.

Дополнительная информация для СМИ:

Анастасия Свиридова, пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019,

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