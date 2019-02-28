Компания ООО "БиоФудЛаб" презентовала обновленную линейку орехово-фруктовых Bite

МОСКВА, 28 февраля. В коллекцию вошли 11 вкусов с усовершенствованным составом. Редизайн линейки был разработан совместно с лучшими индустриальными дизайнерами Craig&Karl.

В каждом новом Bite ещё больше орехов, ягод, фруктов и специй. В обновленной коллекции добавился еще один ингредиент — растительный протеин. Теперь перекус станет более питательным и придаст больше энергии для достижения целей.

Растительный протеин — один из главных трендов в здоровом питании. В новых Bite используется гороховый протеин. Такой перекус больше насыщает, позволяя поддерживать вес и мышечных тонус.

Обновленная коллекция разработана с американским бюро Craig&Karl. Дизайн получился нетипичным для категории продуктов здорового питания. Каждому вкусу соответствует свой цвет и иллюстрация.

"Когда мы придумывали дизайн новой упаковки, то ориентировались на вкусы своих покупателей. Мы внимательно следим за ними в социальных сетях. И видим, что они выбирают всё самое классное, яркое и стильное. Нам было важно создать продукт, который подчеркнет индивидуальность и активный образ жизни нашей аудитории", - отметила основательница BioFoodLab и бренда Bite Елена Шифрина.

Не является лекарственным средством.

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