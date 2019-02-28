Эксперт: тарифообразование в сфере электроэнергетики нуждается в участии государства

МОСКВА, 28 февраля. Между генератором электроэнергии и конечным потребителем в России на сегодняшний день существует длинная цепочка других организаций, среди которых находят себе место сетевые и инфраструктурные компании, коммерческие, некоммерческие и общественные организации. Большое количество взаимодействий внутри этой цепочки и наличие в ней нерегулируемых государством лакун позволяет добавлять в тарифы разнообразные издержки, в конечном итоге падающие на потребителя – население и бизнес. Чтобы уменьшить это давление и повысить прозрачность энергетического рынка, целесообразно увеличить государственное присутствие в тарифообразовании и усилить контроль за этой социально и экономически важной отраслью, уверены эксперты Центра политической информации, представившие в пресс-центре ТАСС свой новый доклад "Система тарифообразования в электроэнергетике".

Тема роста тарифов и ценообразования в сфере энергетики традиционно привлекает к себе широкое общественное внимание, однако государство регулирует эту область достаточно слабо. После расформирования Федеральной службы по тарифам соответствующие функции были переданы Федеральной антимонопольной службе, но большую роль в определении конечной стоимости электричества играют автономные некоммерческие организации, занимающиеся мониторингом, контролем, консалтингом и посредническими услугами между государством и потребителями.

В качестве примера такой организации генеральный директор ЦПИ Алексей Мухин привел АНО "ЦМОК", созданную бывшим высокопоставленным чиновником ФСТ Алексеем Малоземовым. Деятельность АНО "Центр мониторинга и контроля за ценообразованием" направлена на повышение уровня компетенции потребителей, обеспечение обоснованности понесенных расходов каждой семьи, малого и среднего бизнеса при оплате услуг инфраструктурных секторов экономики и социально-значимых услуг, а также на обеспечение сохранения доходности инфраструктурных компаний в целях улучшения инвестиционного климата в стране, развития конкуренции, модернизации и повышения эффективности деятельности самих инфраструктурных компаний, а также в целях усиления контроля (надзора) в области регулируемого государством ценообразования.

"Автономные некоммерческие организации называют себя общественными контролерами, но с юридической точки зрения они не являются общественными организациями и не могут представлять общество, - подчеркнул Мухин. - Этот рынок довольно узок. Мы изучили практически всех игроков, и обнаружили, что организация "ЦМОК" Алексея Малоземова занимает львиную долю на федеральном рынке".

Чтобы избежать необоснованного завышения тарифов за деятельностью организаций, которые встроены в цепочку ценообразования, необходимо ввести государственный контроль – считают эксперты ЦПИ.