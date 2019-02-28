Актуальные вопросы в области коммуникаций обсудят на форуме Baltic Weekend

МОСКВА, 28 февраля. Международный форум по коммуникациям Baltic Weekend (16+) впервые пройдет 18-19 апреля 2018 года в столице Азербайджана Баку. Этой весной профессионалы в области коммуникаций обсудят трансформацию коммуникационного рынка, глобальные тренды, прорывные технологии и эффективные инструменты, а также ключевые вызовы для бизнеса.

Архитектура деловой программы форума состоит из двух дней, в рамках которой пройдет серия сессий, посвященных актуальным вопросам отрасли.

Антикризисные коммуникации

В рамках дискуссии участники обсудят, каким должен быть PR в кризисных ситуациях: что делать в сложившейся ситуации и как к ней подготовиться компании. Кроме того, на примере кейсов эксперты рассмотрят варианты противодействия негативным комментариям в социальных сетях, а также алгоритм работы с медиа и первым лицом во время кризиса.

Нативная реклама и баннерная слепота

Несмотря на эволюцию рекламы, баннерная слепота до сих пор остается распространенным явлением. Профессионалы проанализируют, почему пользователи игнорируют рекламу и что с этим делать, как "мимикрировать" и создавать интерактивные проекты для брендов, чтобы целевая аудитория не стала проходить мимо.

Битва брендов за новые рынки

В рамках темы участники обсудят основные вызовы и возможности, стоящие перед компаниями, которые стремятся вывести свой бизнес на новый рынок. Эксперты поделятся собственным опытом, как продвигать свой бренд в России и за рубежом в эпоху диджитализации, какой маркетинговой и PR-стратегии при этом придерживаться.

"Я это попробовал, и мне это нравится"

Подход к работе с агентами влияния стал более осмысленным и стратегическим. Если раньше речь шла в основном о точечных интеграциях, то теперь бренды стремятся к полноценному амбассадорству. Зачем нужны послы бренда и что полезного они могут дать бизнесу обсудят на Baltic Weekend участники сессии.

Кроме того, в первый день бакинского Baltic Weekend состоится впервые паблик-ток "Сегодня – директор по коммуникациям, завтра – CEO". Секретами успеха поделятся топ-менеджеры крупных компаний, которые начинали свой профессиональный путь с должности Public Relations.

"Архитектура весеннего Baltic Weekend полностью отражает современные тенденции и те вызовы, которые сейчас стоят перед глобальной индустрией. Современный и колоритный Баку соберет на одной площадке лучших представителей коммуникационного рынка: специалистов в области PR, рекламы и маркетинга, а также представителей власти, бизнеса и медиа", – отметил генеральный директор SPN Communications, председатель организационного комитета Baltic Weekend Андрей Баранников.

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 10 апреля.

Подробная информация о проекте доступна на сайте Baltic Weekend.

По вопросам участия - Анна Бушланова телефон: +7 812 380 00 07, доб. 293, или электронная почта a.bushlanova@spncomms.com

По вопросам информационного партнерства - Анастасия Пшеничникова телефон: +7 812 380 00 07, доб. 278, или электронная почта a.pshenichnikova@spncomms.com