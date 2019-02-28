Проект RED7 получил финансирование Сбербанка России

МОСКВА, 28 февраля. ГК "Основа" привлекла проектное финансирование на строительство комплекса премиальных апартаментов RED7 в Центре Москвы на Садовом кольце. Кредитная линия открыта Сбербанком России сроком на 5 лет, объем одобренного целевого финансирования составляет 5,7 млрд рублей.

По оценке компании, совокупный объем инвестиций в строительство комплекса RED7 общей площадью 46,2 тыс. кв. м и включающего апартаменты с дизайнерской отделкой, фитнес с бассейном, подземный паркинг, 2 ресторана, кафе и приватную инфраструктуру для резидентов, составит порядка 9 млрд рублей.

По словам управляющего партнера и акционера ГК "Основа" Олега Колченко, Сбербанк – давний стратегический партнер компании, и все строящиеся проекты ГК "Основа" реализуются при финансовой поддержке этого российского банка. По его словам, кредитная линия уже открыта, и компания начала выбирать ее средства.

"RED7 – уникальный и сложный комплекс с яркой архитектурой от знаменитого голландского архбюро MVRDV. Финансирование Сбербанка позволит нам реализовать проект в четком соответствии с разработанной концепцией и на максимально качественном уровне. Строительство RED7 мы начали в ноябре прошлого года, и сегодня ведем устройство буронабивных свай в основании будущего премиального комплекса. Завершить строительство комплекса планируем во 2 квартале 2022 года", - рассказал Олег Колченко.

"При нашей финансовой поддержке в самом центре Москвы будет построен не просто высококлассный дом, а знаковый современный архитектурный объект по проекту одного из самых прогрессивных и востребованных на сегодняшний день архбюро мира. Для реализации проекта девелопером RED7 создана сильная международная команда проектировщиков, дизайнеров и архитекторов, что является залогом успешности этого проекта", - отметил заместитель председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Елисеев.

Комплекс премиальных апартаментов RED7 от ГК "Основа" и всемирно известного голландского архбюро MVRDV возводится на пересечении Садового кольца и проспекта Академика Сахарова.

Проект имеет переменную высотность от 53 до 78 м, его общая площадь составит 46,2 тыс. кв. м. Всего в доме будет 4 подземных и 19 наземных этажа. Нижние уровни здания займет подземный паркинг, а с 1 по 4 этаж комплекса расположатся инфраструктурные объекты общей площадью около 7 тыс. кв. м, включая двухэтажный фитнес-центр площадью 3,5 тыс. кв. м с бассейном, 2 ресторана, кафе. Центром общественного пространства дома станет атриум высотой 15 м, выполненный в фирменном стиле MVRDV. Здесь предусмотрена общедоступная, открытая для всех жителей района инфраструктура, и приватная, предназначенная только для резидентов RED7.

Для дизайна лобби, общественных пространств и подземного паркинга RED7 привлечена голландский дизайнер Сабин Марселис (Sabine Marcelis). Апартаменты RED7 будут реализовываться с полной дизайнерской чистовой отделкой, выполненной по проектам голландского бюро i29 и международного бюро Олега Клодта.

В составе RED7 запроектировано 289 апартаментов с дизайнерской отделкой "под ключ", высотой потолков от 3,2 м до 6,4 метров и площадью 253 кв. м с учетом террас. Это студии, 1-4-х комнатные апартаменты, а также двухуровневые апартаменты и апартаменты с террасами.

Застройщиком проекта выступает компания ООО "ФЕНИКССТРОЙ". Проектная декларация размещена на официальном сайте проекта https://red-7.ru/documents/