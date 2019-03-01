Жюри объявило победителей первого Startup Tour в Ставрополе

МОСКВА, 1 марта. Жюри Open Innovations Startup Tour назвало победителей регионального конкурса, который впервые за всю историю Startup Tour проводился в Ставрополе. На площадке Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) 27 и 28 февраля стартаперы представляли свои проекты экспертам, чтобы получить обратную связь и побороться за главный приз.

На конкурс было подано 150 заявок, в полуфинал вышли 32 инновационных проекта. По итогам очных презентаций жюри определило лучшие стартапы по трем направлениям — информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве.

"Индустриальные и энергетические технологии"

1 место

Иван Болдырев, СтГАУ, проект ""Разработка USB-влагомера семян сельскохозяйственных культур".

2 место

Дмитрий Швачев, Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), проект "Разработка составов сухих строительных смесей повышенной морозостойкости для фасадной штукатурки".

3 место

Евгений Коноплев, СтГАУ, проект "Ветро-солнечная установка автономного электроснабжения с синхронным генератором с двухконтурной магнитной системой".

"Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве"

1 место

Сергей Скляров, СтГАУ, проект "Разработка и внедрение комплексной экологически целесообразной технологии профилактики и лечения заболеваний покровных эпителиальных тканей".

2 место

Игорь Андрианов, ООО "НЭТБАЙТ", проект "BEESENSOR.ONLINE" (Умный улей)

3 место

Максим Денисов, ООО "Пчелиный дом", проект "Пчелиный дом"

"Информационные технологии"

1 место

Мадина Канокова, ООО "Роботехническая корпорация", проект "Робот-ритейлер".

2 место

Элина Корецкая, компания "GRANAV Grammar Cube English in 3D", проект "Образовательная технология Granav – English in 3D".

3 место

Александр Детман, проект "Fotolol – сервис для фотографов".

Все победители ставропольского этапа Startup Tour получили приглашения на Startup Village — самую масштабную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в конце мая в ИЦ "Сколково".

Главный приз конкурса — 300 тыс. рублей — получила Мадина Канокова, автор проекта "Робот-ритейлер". Специальным призом от ПАО "Ростелеком" был отмечен школьник Виктор Епиченко, который представил проект "Бионический протез" вне конкурса. Фонд "Сколково" пригласил Виктора на Startup Village и предложил показать свою разработку на выставке Startup Bazaar.

"Хочется отметить теплое отношение жюри к участникам и к нашим проектам с точки зрения профессионализма и объективности. Было очень приятно участвовать в Startup Tour, теперь мы будем ждать поездку на Startup Village!", - отметила победитель Open Innovations Startup Tour в Ставрополе Мадина Канокова.

На церемонии награждения также были названы девять проектов, рекомендованных для участия в финале программы "Старт" Фонда содействия инновациям в рамках конференции Startup Village:

ООО "СпецСтройПоставка", проект "Альтернативная энергетика Ставропольского края"

СКФУ, проект "Разработка и испытание мобильного источника упругих колебаний для изучения верхней части геологического разреза"

СтГАУ, проект "Разработка USB-влагомера семян сельскохозяйственных культур"

компания "AlboGen", проект "Разработка новых антибиотиков на основе антимикробных пептидов"

ООО "НЭТБАЙТ", проект "BEESENSOR.ONLINE"

ООО "Пчелиный дом", проект "Пчелиный дом"

ООО "Робототехническая корпорация", проект "Робот-ритейлер"

ООО "ИнноваГрупп", проект "Building Management System InNova Smart"

ООО "Нейроэволюция", проект "Нейроинтерфейс Mind Power"

"Какая бы ни была у вас идея, какая бы ни была научная разработка — главное, чтобы эта она превратилась в коммерческий успех. У нас три месяца до Startup Village, поэтому не тратьте сейчас зря ни минуты вашего времени, не расслабляйтесь — готовьтесь и стремитесь к победе", - сообщил советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен.

Ставрополь стал третьим городом на пути девятого Open Innovations Startup Tour. Уже на следующей неделе команда Стартап Тура отправится в Якутск.

Возрастная категория 18+.

О мероприятии

Open Innovations Startup Tour — самый масштабный проект в России и странах СНГ, направленный на распространение культуры технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов. За 8 лет он побывал более чем в 70 городах, эксперты рассмотрели более 15 тыс. заявок, поданных на конкурс. Главная цель road show — развитие технологического предпринимательства в стране через стимулирование роста местных инвестиционных сообществ, технопарков и венчурного бизнеса. В 2019 году Open Innovations Startup Tour посетит Кемерово, Омск, Ставрополь, Якутск, Тольятти, Набережные Челны, Липецк, Челябинск, Санкт-Петербург, Новосибирск. Организаторы — Фонд «Сколково» и АНО «Сколково Форум». Участие бесплатное. Регистрация обязательна.