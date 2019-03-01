Заседание Исполнительного комитета FISU впервые состоялось в Красноярске

Красноярск, 1 марта 2019 г. Впервые за все время подготовки к Зимней универсиаде-2019 Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) провел заседание в Красноярске. Представители Дирекции Студенческих игр в девятый раз приняли участие в заседании Исполкома FISU накануне старта соревнований.

За два дня до открытия Зимней универсиады-2019 министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев и руководитель Дирекции Студенческих игр Максим Уразов представили делегатам итоговый отчет о результатах подготовки к соревнованиям. С помощью видеопрезентации представителям Исполкома FISU продемонстрировали процессы постройки и реконструкции объектов Зимней универсиады-2019, этапы создания символики Студенческих игр, ход проведения масштабной Эстафеты огня.

Подводя итоги презентации, Сергей Алексеев поблагодарил всех членов FISU за плодотворную совместную работу: "Более пяти лет мы с вами плечом к плечу шли к самому грандиозному спортивному событию 2019 года. Было приложено много усилий, проделан большой путь от идей до их воплощения. Построены новые и реконструированы действующие спортивные, медицинские объекты, создана уникальная Деревня Универсиады. Все спортивные объекты прошли проверку на 11-ти тестовых соревнованиях по всем видам спорта. Усовершенствована городская инфраструктура, появились новый аэропорт и транспортные развязки. Благодаря результатам совместной слаженной работы сегодня мы с гордостью можем заявить, что Красноярск готов принять первые зимние Студенческие игры в России".

Представители Исполнительного комитета FISU приняли отчет Дирекции и высоко оценили результаты подготовки к Зимней универсиаде-2019. В ближайшее время делегаты Международной федерации университетского спорта оценят качество проведения Студенческих игр, работу организаторов и волонтеров на спортивных и культурных площадках Красноярска.

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