Первый международный форум "Умных городов" состоится в Калуге 14 и 15 марта

МОСКВА, 1 марта. Форум "Умный город. Инструкция по применению" (6+) проводится Национальным центром компетенций "Умный город" при поддержке Минстроя России, ООН-Хабитат и правительства Калужской области, стратегическим партнером форума выступает АНО "Цифровая экономика".

Форум "Умный город. Инструкция по применению" - это двухдневная конференция и выставка "умных решений". Ключевые темы форума – старт практической реализации проекта, вопросы финансирования, международные и отечественные технологии и успешные решения, системы оценки эффективности городского развития, практический опыт городов России и других стран. Кроме того, в рамках форума будет презентована концепция "умных городов" России, разработкой которой занимается Национальный центр компетенций "Умный город".

"Год назад мы поставили перед собой задачу - добиться ощутимого повышения эффективности городской инфраструктуры, и для достижения этой цели был создан проект "Умный город". Сегодня мы приступили к его практической реализации. В этой области уже накоплен определенный опыт, который необходимо консолидировать и оценить. На форуме мы поговорим о лучших практиках и типичных ошибках, возможностях привлечения частных инвестиций и окупаемости проектов, обсудим необходимые изменения в законодательстве. К участию в форуме мы приглашаем экспертов в области цифровизации и бизнес, а главное – региональные и муниципальные власти", - пояснил Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, руководитель проекта "Умный город".

На форуме встретятся ведущие российские и международные эксперты в сфере цифровизации, представители федеральных и региональных органов власти, IT-разработчики и мэры пилотных городов проекта "Умный город". Всего в мероприятии планируется участие порядка 400 человек.

"Мы благодарны Минстрою России за поддержу инициативы проведения форума. Актуальность этой темы, прежде всего, подтверждает то, что в число партнеров мероприятия входит ООН-Хабитат. Проект "Умный город" дает возможность российским поставщикам решений получить выход на международные рынки, поэтому одна из задач мероприятия – анализ решений, предоставляемых регионами и разработчиками, и определение мер поддержки их экспортного потенциала", - подчеркнула Оксана Демченко, руководитель Национального центра компетенций "Умный город".

Проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году, начиная с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". В проекте принимают участие все регионы и все города с численностью населения более 100 тыс. человек, а также по желанию субъекта города с меньшим количеством жителей. Всего порядка 180 городов, где проживает около 76 млн человек. В настоящий момент все субъекты Российской Федерации разрабатывают и утверждают региональные программы по реализации проекта "Умный город", которые должны включить в себя мероприятия стандарта "Умного города", подготовленного Минстроем России.