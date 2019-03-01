Эксперт: любознательные дети вырастают в успешных предпринимателей

КАЗАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Образовательная среда должна поощрять в российских школьниках любознательность, поскольку из детей, обладающих таким качеством, вырастают успешные бизнесмены. Такое мнение высказал в четверг в ходе форума EDU Russia "Образование России" вице-президент "Российского учебника" Андрей Галиев, сообщает пресс-служба корпорации.

"Сегодняшние первоклассники выйдут из школы в 2030 году. И для учеников важно в первую очередь умение работать не руками, а головой, уметь учиться. Необходимым критерием здесь действительно выступает любознательность. Поддержание "почемучества" в школе - вопрос социально-экономического развития, конкурентоспособности на мировой арене, поскольку из таких детей вырастают успешные предприниматели", - цитирует Галиева пресс-служба.

По его мнению, многие решения в образовании даже сейчас принимаются с целью "регулирования всего, что есть в системе". Поэтому люди могут выпуститься из образовательных учреждений "атрофированными". "Важно сохранять вариативность в образовании, что позволяют действующие федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), вести общественные дискуссии, а также помещать подготовку учителей и повышение статуса педагога в фокус государственного внимания", - цитирует Галиева пресс-служба.

Он подчеркнул, что тестировать новые подходы в образовании необходимо "на ограниченной территории в рамках апробаций, не затрагивая слаженную работу других элементов".

Корпорация "Российский учебник" объединяет издательства учебной литературы "Дрофа", "ВЕНТАНА-ГРАФ", "Астрель" и цифровую образовательную среду LECTA. Деятельность издательств поддерживают профессиональные экспертные сообщества: академики и члены-корреспонденты РАН и РАО проводят профессиональную экспертизу учебно-методических комплектов и непосредственно участвуют в разработке научного ядра будущих учебников корпорации.

Международный образовательный форум EDU Russia "Образование России" (0+) проходит с 28 февраля по 1 марта в выставочном центре "Казань Экспо". На мероприятии представители системы образования обсуждают проблемы развития сферы в регионах страны.