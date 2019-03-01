Владимир Нетесов: в Воронежской области значительно усовершенствована защита детей

ТАСС, 1 марта. Воронежская областная дума единогласно утвердила закон "Об уполномоченном по правам ребенка в Воронежской области". Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента по итогам 41-го заседания парламента в четверг.

По словам председателя облдумы Владимира Нетесова, этот документ, принятый в соответствии с федеральным законом, который вступил в силу с 1 января 2019 года, дает детскому омбудсмену в регионе новый, более высокий правовой статус и максимально широкий спектр возможностей для эффективной помощи несовершеннолетним.

"Я уверен, Институт уполномоченного по правам ребенка в Воронежской области, учрежденный по требованиям федерального законодательства, станет эффективным инструментом в решении задач, поставленных президентом РФ в рамках Десятилетия детства и демографической политики нашего государства. Это качественно новый шаг в деле совершенствования механизма защиты детей и семей с детьми", – прокомментировал принятие закона председатель Воронежской областной думы.

Что дает закон

Законом определены основные задачи и полномочия уполномоченного, основы правового статуса уполномоченных по правам ребенка в Воронежской области, требования к лицу, занимающему данную государственную должность, порядок назначения и прекращения полномочий, а также ряд иных положений.

До принятия федерального закона детские омбудсмены, работающие в различных регионах, опирались на местное законодательство. В каждом субъекте для таких правозащитников существовали свои особенности назначения и организационно-правовой статус уполномоченных. В некоторых регионах детские омбудсмены действовали на общественных началах, в других уполномоченными являлись депутаты заксобраний, которые наделены дополнительными специальными полномочиями в сфере защиты прав ребенка, а в ряде субъектов такая должность вообще была не предусмотрена – соответствующие функции возложены на уполномоченного по правам человека.

Владимир Нетесов напомнил, что в Воронежской области, одном из самых прогрессивных в этой сфере субъектов РФ, должность уполномоченного по правам ребенка была создана при губернаторе Воронежской области и являлась должностью гражданской службы Воронежской области. Но при этом перечень прав у детского омбудсмена был достаточно ограничен.

Что изменится

По словам спикера заксобрания, после принятия и вступления в силу нового закона должность уполномоченного становится госдолжностью Воронежской области. Уполномоченный по правам ребенка получает максимальную независимость и неподотчетен каким-либо органам госвласти Воронежской области. "В региональном законе установлены следующие требования к детскому омбудсмену: уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области может быть назначен гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей. Назначается он губернатором по согласованию с Уполномоченным при Президенте РФ на срок не более двух пятилеток", – подчеркнул Владимир Нетесов.

Для обеспечения деятельности детского уполномоченного создается аппарат, который будет финансироваться за счет средств областного бюджета. Аппарат будет осуществлять юридическое, организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение деятельности уполномоченного.

Предусматривается, что по окончании календарного года уполномоченный направляет губернатору и в Воронежскую областную Думу доклад о результатах своей деятельности.

Права детского омбудсмена

В пресс-службе отмечают, что детский омбудсмен в регионе получает следующие новые права:

– запрашивать и получать от любых федеральных, региональных и местных органов власти необходимые сведения, документы и материалы.

– обращаться в суд с заявлениями о признании незаконными решений и действий отдельных чиновников и органов в защиту прав и законных интересов детей.

– назначать общественных представителей.

– создавать экспертные, консультативные и общественные советы, рабочие группы и иные совещательные органы.

– проводить проверку информации, изложенной в жалобе на имя уполномоченного.

– посещать госорганы любого уровня; исправительные учреждения и СИЗО, где содержаться дети или беременные женщины; образовательные и медицинские организации; организации, оказывающие социальные и иные услуги детям и семьям.

– после вступления документа в силу уполномоченный сможет принимать участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

– кроме того, уполномоченный сможет предлагать различным субъектам права законодательной инициативы в регионе мотивированные предложения о принятии или изменений правовых актов для защиты прав и интересов детей.