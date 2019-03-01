Церемонию открытия Зимней универсиады-2019 увидят в 60 странах

КРАСНОЯРСК, 1 марта. Торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года состоится 2 марта, в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск". Трехчасовое шоу, которое готовили больше двух лет, начнется в 20.19 по местному времени и будет транслироваться более чем на 60 стран мира.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске – это первые в истории зимние Студенческие игры, которые проводятся на территории России. На соревнованиях будут разыграны 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В их числе – биатлон, горнолыжный спорт, хоккей, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание на коньках, шорт-трек, фристайл, лыжное ориентирование и хоккей с мячом, последние два включены в программу Студенческих игр впервые.

Церемония открытия начнется 2 марта в 20.19 по местному времени, она будет посвящена истории Сибири и ее культурным традициям, сценарий шоу не разглашается. Подготовка мероприятия продолжалась больше двух лет. В представлении задействованы лучшие красноярские коллективы. В числе хедлайнеров Алексей Воробьев (Alex Sparrow), NYUSHA, Зара (Zara), а также четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

Режиссер шоу – известный российский фигурист, серебряный призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити, посол Зимней универсиады-2019 Илья Авербух. Церемония продлится более трех часов. Важными элементами программы станет Парад спортсменов, представляющих свои страны, и торжественное зажжение Чаши огня – заключительный этап Эстафеты огня.

Церемония открытия Студенческих игр будет транслироваться более чем на 60 стран мира. Российские телезрители увидят ее на "Первом канале", "Матч ТВ" и "Енисей". Эфир начнется в 20.15 по красноярскому времени. Интернет-пользователи могут посмотреть прямую трансляцию на официальных страницах Зимней универсиады-2019 в социальных сетях: "ВКонтакте" – на русском языке, Facebook – на английском.

Кроме того, в Красноярске шоу можно увидеть в режиме реального времени на больших экранах в фан-зонах: в Парке Универсиады возле Большого концертного зала и на выходе с Виноградовского моста; на Театральной площади; у торгового центра "Красноярье" и в восточной части острова Татышев.

Возрастная категория 0+.

Дополнительная информация для СМИ:

Варвара Кутуева, пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019,

тел. 8 923 528 2019