Первый Московский академический экономический форум состоится 15-16 мая

МОСКВА, 1 марта. Московский академический экономический форум (МАЭФ), организованный Вольным экономическим обществом России, Российской академией наук и Международным Союзом экономистов, впервые состоится 15 - 16 мая 2019 года. В дальнейшем площадка МАЭФ станет ежегодной.

Тема Московского академического экономического форума: "Перспективы социально-экономического развития и роль науки: академический дискурс".

Сопредседатели Форума – президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев и президент Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей Бодрунов.

Программа

15 мая. Открытие Московского академического экономического форума

Большой зал Российской Академии наук

Пленарное заседание МАЭФ (Большой зал РАН)

Пленарная сессия на тему: "Экономика, адекватная современным вызовам: академические дискуссии"

Пленарная сессия на тему: "Драйверы экономических, социальных и технологических трансформаций: будущее России"

16 мая. Пленарные конференции МАЭФ

Финансовый университет при правительстве РФ, Московская школа экономики (МШЭ МГУ), РАНХиГС, МГУ имени М.В. Ломоносова

Тема № 1: "Новое качество экономики: политико-экономический дискурс";

Тема № 2: "Глобальные трансформации и новое качество социально-экономического развития";

Тема № 3: "Российская экономика: новая технологическая революция";

Тема № 4: "Экономическая теория: требуется ли новая парадигма?".

Региональные и межрегиональные мероприятия

Научные, научно-практические конференции, конгрессы, семинары, круглые столы, молодежные секции МАЭФ по направлениям Форума (список площадок МАЭФ в субъектах РФ в стадии формирования)

Церемония награждения победителей XXII Всероссийского конкурса научных работ молодежи "Экономический рост России"

Лекция Лауреата Нобелевской премии по экономике.

Подведение итогов МАЭФ. Закрытие Форума.

Для участия в мероприятиях форума необходима электронная регистрация на сайте Вольного экономического общества России.

Регистрация откроется 11 марта.