Среднее время обслуживания самолета "Аэрофлота" сократилось более чем в 2 раза

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - сократил время обслуживания самолетов между прилетом и вылетом с полутора часов до 40 минут, благодаря внедрению IT-решений. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев.

"Система управления ресурсами и расстановки техники и персонала сократила среднее время обслуживания самолета между прилетом и последующим вылетом с 1,5 часа до 40 минут", - рассказал Савельев.

Он отметил, что благодаря системе сотрудники могут видеть в режиме онлайн самолеты, технику, а также загрузку провозных емкостей. "Наш Центр управления полетами видит всю живую систему в движении и эффективно управляет ею", - добавил Савельев.

В настоящий момент, у большинства авиакомпаний по всему миру время обслуживания самолетов занимает в среднем полтора часа.

Кроме того, по его словам, в авиакомпании активно используется система Интернет вещей (полностью автоматизированный цикл работы приборов и систем за счет их подключения к беспроводной сети - прим. ТАСС). "В воздухе самолет через компьютер, через спутник передает на землю, что с ним, его состоянием здоровья. И мы уже внизу готовимся его принять, готовим ангар, запчасти, чтобы он быстро ушел", - подчеркнул Савельев.