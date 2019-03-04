Александр Моор сообщил в соцсетях, что в Тюмени появятся автобусы с USB-зарядками

ТАСС, 4 марта. Автобусы с USB-зарядками и встроенными комплексами для безналичной оплаты появятся на улицах Тюмени в ближайшее время, написал губернатор Александр Моор в своих официальных аккаунтах в социальных сетях. Об этом сообщает ИА "Тюменская линия".

Глава региона напомнил, что 90 лет назад в Тюмени вышел на маршрут первый городской автобус. "Сегодня Тюмень входит в тройку лидеров рейтинга 100 крупнейших городов России по качеству работы городского общественного транспорта. Появляются новые остановочные пункты, совершенствуются уже действующие. Сеть выделенных полос для автобусов расширяется.

Маленькие автобусы заменяются на большие, приспособленные для перевозки колясок и людей с ограниченными возможностями здоровья. Средний возраст тюменских автобусов — 4,5 года", – написал он.

"В муниципалитетах средний возраст автобусов составляет 5-8 лет. В Ишиме, например, ежедневно ездят 97 единиц автобусов. В Ялуторовске — 87. Там действует 18 городских маршрутов. В Заводоуковские жители ездят по восьми направлениям. В Тобольске их больше — 25. В этом году Тобольское ПАТП празднует 60-летие", - сказано в сообщении.

Официальные аккаунты Александра Моора – https://ok.ru/aleksandr.moor; https://vk.com/aleksandr__moor; https://www.instagram.com/aleksandr__moor/.