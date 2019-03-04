Власти Иркутской области проверят законность строительства завода по розливу воды

ИРКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал поручение соответствующим ведомствам проверить законность строительства завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

«Министерством экономического развития Иркутской области уже подготовлены запросы в адрес руководителей управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления с целью выявления возможных нарушений», - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках поручения губернатора региона службой по охране природы и озера Байкал в адрес Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры направлен запрос о предоставлении информации о результатах проверки в отношении организации, осуществляющей строительство завода.

Уточняется, что строительство завода началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составляет около 1,5 млрд рублей. Проектная мощность предприятия - 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн л в год. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год.​