Брянск и Симферополь планируют сотрудничать в культуре, образовании и туризме

БРЯНСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Брянска и Симферополя планируют заключить договор о сотрудничестве городов в областях культуры, образования, туризма, патриотического воспитания. Об этом в понедельник ТАСС сообщил глава Брянска Александр Хлиманков.

«Соглашения о сотрудничестве закрепляют обязательства городов по развитию и укреплению долговременных и всесторонних связей на принципах равенства, взаимной выгоды, уважения и доверия», - сказал глава города.

Он отметил, что в настоящее время областной центр официально поддерживает партнерские отношения с 21 городом, среди них есть как российские, так и зарубежные населенные пункты. «География сотрудничества широка: в числе давних брянских друзей есть представители Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, Венгрии», - добавил Хлиманков.

Кроме того, с 2014 года Брянск заключил договоры о сотрудничестве с шестью муниципалитетами — российскими городами Грозный, Владивосток, Пенза, молдавскими Комратом и Сорокой, сербским Богатичем, был продлен договор с белорусским Гомелем. В ближайшее время планируется подписание соглашения о сотрудничестве с Калугой.

«Брянск — приграничный город, расположенный на соединении культур и национальных традиций. Наш регион – один из примеров российской многонациональности. В Брянске живут представители почти 100 национальностей», - резюмировал Хлиманков.​