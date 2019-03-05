Открылся форум в честь премии "Бизнес-Успех"

МОСКВА, 5 марта. Сегодня, 5 марта в Общественной палате РФ открылся форум в поддержку Национальной премии "Бизнес-Успех". С приветственным словом выступили президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин, Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, статс-секретарь – заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП" Наталья Ларионова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий "ОПОРЫ РОССИИ", руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех" Дарья Сунцова.

Валерий Фадеев, Секретарь Общественной палаты РФ: "Вести бизнес сейчас всем непросто. Но я смотрю предприниматели здесь собрались оптимистичные, работоспособные, креативные. Если восстанавливать аграрную цепочку производства в России, потребуется миллион рабочих мест. Крупные компании эффективнее средних и малых. Это объективно. Но есть социальная жизнь. Надо осторожно к этому относиться. Взаимодействие крупного и малого бизнеса очень тонкая. Жёстко надо ставить вопрос о том, чтобы крупный бизнес не подавлял малый".

Александр Калинин, президент "ОПОРЫ РОССИИ": ""Бизнес-Успех" - большой проект. Мы проехали много регионов. Благодаря команде проекта оказалось возможным дать импульс, на который откликнулись тысячи предпринимателей по всей стране. Конкурс популяризирует предпринимательство. Благодаря лидерам премии многие открывают свои компании, преодолевают страх. Второй момент - в премии участвуют муниципалитеты. Малый бизнес - та среда, благодаря которой жизнь продолжается в малых городах и сёлах. Треть занятых по стране работают в малом бизнесе. Те регионы, которые осознают это, кардинально меняют свою политику и добиваются колоссальных перемен. Это делают конкретные люди, в том числе лидеры "Бизнес-Успеха".

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий "ОПОРЫ РОССИИ", руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех": "Завтра премию получат только 15 человек. Но мне бы хотелось, чтобы мероприятие было полезным не только конкурсантам. Мы поняли, что важно пригласить всех финалистов региональных этапов, так как каждый бизнес ценен - он поднимает экономику. Несколько мы дней проводили мастер-классы, встречи, тренинги, обучение, и сегодняшний день не исключение. Будут презентации проектов предпринимателей, а затем - деловая программа. А завтра мы ждем 1500 участников в гостинице "Украина".

Сегодня 69 финалистов премии представили свои бизнесы перед жюри в экспертных группах в 11 номинациях

- "Лучший производственный проект"

- "Лучший экспортный проект"

- "Лучший сельскохозяйственный проект"

- "Лучший женский проект"

- "Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева"

-"Лучший интернет-проект"

- "Лучший проект в сфере торговли и услуг"

- "Лучший социальный проект"

- "Цифровая экономика"

- "ЗОЖ"

Главы муниципальных администраций представят лучшие практики поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата.

6 марта в Москве в конгресс-парке гостиницы "Украина" предприниматели получат награды на VIII Ежегодной церемонии вручения Национальной премии "Бизнес-Успех". На финал премии в столицу ожидаются более тысячи гостей из разных регионов России. Организаторы форума – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Общественная палата РФ.

Возрастная категория 16+.

О премии "Бизнес-Успех"

С 2011 года в поддержку Национальной премии "Бизнес-Успех" было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 тыс. предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта "Бизнес-Успех" – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров Премии.

Задача премии "Бизнес-Успех" показать не малый бизнес в общем, а конкретного предпринимателя, который за этим стоит. Людей, которые дают работу, платят налоги, делают крутые проекты, которые меняют Россию.