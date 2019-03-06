Магнитогорский металлургический комбинат повышает энергоэффективность производства

ТАСС, 6 марта. Магнитогорский металлургический комбинат продолжает реализацию проектов по повышению энергоэффективности производственных процессов. Суммарный экономический эффект от этой деятельности составил в 2018 году около полумиллиарда рублей. Об этом сообщили в среду в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Одно из наиболее важных направлений повышения энергоэффективности на ММК – проработка и внедрение рацпредложений. Еще в 2016 году на комбинате был внедрен блок "Управление идеями" приложения "Платформа энергоменеджмента" (ПЭМ), что позволило повысить результативность работы с энергоэффективными идеями, значительно увеличив скорость подачи идей и процент их реализации. В общей сложности в прошлом году посредством ПЭМ было подано 680 идей, из которых реализовано 139 с плановым годовым экономическим эффектом 73,25 млн рублей.

Изначально в системе велось сопровождение только энергоэффективных идей, однако высокая эффективность платформы послужила поводом к принятию в 2017 году решения о сопровождении в ПЭМ идей/рацпредложений и других категорий: идей в сфере экономии материально-технических ресурсов, экологии, охраны труда, промышленной безопасности и прочих. В 2018 году в ПЭМ была перенесена информация из ранее существовавших систем, результатом чего стало создание архива поданных и внедренных идей, насчитывающего на данный момент более 19 тысяч идей. Помимо этого, в 2017-2018 годах была организована работа по внедрению блока "Управление идеями" в обществах Группы ММК. В настоящий момент осуществляется передача в ПЭМ информации с ММК Metalurji (Турецкая Республика).

Благодаря успешной работе блока "Управление идеями" у сотрудников Магнитки имеется возможность подачи и проработки идей в электронном виде. Существенно повысилась надежность принятия решений по капиталоемким энергоэффективным проектам, в том числе финансируемым по схемам baby-capex и энергосервисных контрактов. Всего в 2018 году по схеме baby-capex реализовано 17 проектов с суммарным плановым экономическим эффектом 350 млн рублей; по схеме энергосервиса реализован контракт по установке частотных преобразователей на насосы сырой воды химводоочистки Центральной электрической станции ММК. Суммарный эффект от реализации проектов по схеме энергосервиса, в том числе реализованных ранее, в 2018 году составил 97,9 млн рублей.

Развитие "Платформы энергоменеджмента" позволило автоматизировать многие операции, ранее выполнявшиеся вручную. Автор рационализаторского предложения может не только подать идею в электронном виде, но и отслеживать ее дальнейшую судьбу в своем мобильном телефоне, внося необходимые поправки. Это стало возможным благодаря интеграции мобильного приложения ММК "Эволюция" с ПЭМ. Кроме того, тестируется функция контроля начисления вознаграждений за принятые в работу и реализованные идеи.

"Особый алгоритм рассмотрения применяется в отношении наиболее оригинальных проектов, результат реализации которых определить сразу представляется сложным. Данные проекты сопровождаются в рамках НИОКР, схема проведения которых также предусмотрена "Платформой энергоменеджмента", - сообщают в управлении.