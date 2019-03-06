Трое ямальцев примут участие в финале "Лидеров России" в Сочи

ТАСС, 6 марта. Три управленца из Ямало-Ненецкого автономного округа - Роман Пикун, Никита Данюк и Тарас Преображенский – будут участвовать в финале конкурса "Лидеры России", сообщил в среду в пресс-службе губернатора ЯНАО.

"Финалисты - 300 лучших руководителей со всей страны, которые успешно преодолели дистанционные и очные испытания - поборются за победу в самом масштабном кадровом проекте России. Финал конкурса управленцев "Лидеры России" пройдет с 13 по 17 марта в Сочи", - уточнили в автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей".

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" (18+) - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана указом главы государства в мае 2018 года для развития одноименной платформы.