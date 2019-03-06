В Берлине пройдут дни духовной культуры России и Германии

МОСКВА, 6 марта. Министерство культуры Российской Федерации с 6 по 8 марта организует в Российском доме науки и культуры в Берлине открытие комплекса мероприятий "Дни духовной культуры России в Германии". Мероприятия проходят в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны".

Шестого марта состоятся конференция "Музыкальное наследие России и Германии" и круглый стол "Духовная, академическая и современная музыка" с участием представителей музыкальных учреждений, музеев, общественных организаций, композиторов, исполнителей и ученых. В числе спикеров – представители Российского национального музея музыки, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Государственного института искусствознания, Театрального музея в Берлине, Музея музыкальных инструментов в Берлине, Вестфальского университета им. Вильгельма (Университета Мюнстера), Klub Dialog и Общества им. М.И. Глинки в Берлине.

Эксперты оценят культурные и музыкальные связи двух стран, взаимное влияние музыкальных традиций, обсудят направления музыковедческих исследований, вопросы формирования концертного репертуара и практики сотрудничества. Инициатором и модератором конференции и круглого стола выступает генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.

По завершении мероприятий состоится праздничный фортепианный концерт. Впервые в Германии будет исполнена музыка русского и советского композитора Николая Голованова, в ходе концерта также прозвучат произведения П.И. Чайковского и М.И. Глинки.

Седьмого марта пройдет ключевое событие "Дней духовной культуры России в Германии" – двусторонний форум, посвященный продвижению культурного наследия и духовных маршрутов. Мероприятие продемонстрирует передовые проекты ведущих российских культурных институтов, будет способствовать расширению российско-германского диалога в области сохранения и популяризации культурного и духовного наследия, укреплению горизонтальных связей музеев.

В ходе форума выступят статс-секретарь – заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев, генеральный директор Государственного музея-заповедника "Кижи" Елена Богданова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова, генеральный директор Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Михаил Шаромазов, заместитель генерального директора Новгородского государственного объединенного музея-заповедника Ольга Соболева, советник директора Всероссийской библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино Мигель Паласио, ведущий специалист по научно-просветительской деятельности Государственного Русского музея Валерий Ахунов, представители ведущих паломнических центров. Кроме того, немецким партнерам будет презентовано главное событие музейного календаря России – международный фестиваль "Интермузей".

Вечером 7 марта на площадке Российского дома науки и культуры в Берлине откроются две выставки: "Кижи – восьмое чудо света" Государственного музея-заповедника "Кижи" и выставка детского рисунка "Душа России", представляющая лучшие работы учащихся российских художественных школ. Завершением культурной программы открытия Дней станет гала-концерт классической музыки "Русский сувенир" в исполнении юных дарований России под руководством лауреата международных конкурсов Олега Вайнштайна. Музыканты подготовили сложную программу, в которую включены произведения как российских, так и зарубежных композиторов.

Восьмого марта мероприятия Дней продолжит Государственный музей-заповедник "Кижи". Для экспертов и любителей искусства состоится презентация "Музей-заповедник "Кижи" – сокровищница духовного наследия России". Здесь можно будет узнать о Кижском погосте, увидеть процесс тесания лемеха для главки – традиционную плотницкую технологию Русского Севера, послушать живое исполнение кижской былины.

Специалисты и студенты профильных учебных заведений смогут посетить международный симпозиум "Объект всемирного наследия "Кижский погост". Управление и сохранение". Лекции в рамках симпозиума будут посвящены работе с объектами всемирного наследия, проектам реставрации, сохранению и развитию культурного ландшафта на примере Кижей и др.

"Дни духовной культуры России в Германии" продолжатся выставочными проектами на площадке РДНК в Берлине, демонстрирующими народные и художественные промыслы России, традиционный русский костюм, фотографии самых живописных уголков России, шедевры иконописи, традиции русского монашества. Помимо этого публику ожидают кинопоказы современного российского кино на духовную тематику, семинар по обмену лучшими практиками в сфере реставрации памятников культурного наследия и конференция, посвященная выдающемуся русскому писателю и общественному деятелю XX века Даниилу Гранину, которая позволит по-особенному взглянуть на важные страницы общей российской и немецкой истории.

Программа:

6 марта

11:00-13:00 – Конференция "Музыкальное наследие России и Германии"

13:50-16:30 – Круглый стол "Духовная, академическая и современная музыка"

17:00-18:00 – Фортепианный концерт

7 марта

15:00-17:30 – Форум по продвижению культурного наследия и духовных маршрутов

15:45-16:10 – Пресс-подход

18:30-19:00 – Открытие выставок

19:00-20:30 – Гала-концерт

8 марта

11:00-12:00 – Презентационная сессия "Музей-заповедник "Кижи" – сокровищница духовного наследия России"

12:00-14:30 – Международный симпозиум "Объект всемирного наследия "Кижский погост". Управление и сохранение"

Дополнительная информация доступна на официальном сайте.

Справочная информация:

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 77 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" прошли в Италии: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Возрастная категория 18+.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK