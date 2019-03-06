Театр кукол имени С.В. Образцова представит в Берлине спектакль "Принцесса на горошине"

МОСКВА, 6 марта. 10 марта в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" Театр кукол имени С.В. Образцова покажет в Берлине на сцене Российского дома науки и культуры спектакль "Принцесса на горошине, или пять бесконечных ночей".

Пьесу по сказке Г.Х. Андерсена поставил украинский режиссер кукольных спектаклей Евгений Гиммельфарб. Рассказывает сказку актриса театра Ольга Беленкова.

Зрители увидят историю любви принцессы и королевского сына, а спрятанная горошина поможет еще одной героине – королеве – узнать правду о принцессе.

Спектакль, в отличие от сказки, покажет целых пять ночей в королевском замке. Финал старой сказки на новый лад будет показан в пятую ночь. Влюбленные отпразднуют свадьбу, где главным блюдом праздничного стола станет горох.

Спектакль "Принцесса на горошине, или пять бесконечных ночей" приглашает зрителя дворец с королем, королевой, придворными и принцем с принцессой. Спектакль "Принцесса на горошине" получил признание российских и зарубежных зрителей. После спектакля дети получат возможность познакомиться с азами кукловождения в рамках мастер-класса.

Государственный академический центральный театр кукол имени С. В. Образцова – крупнейший российский кукольный центр искусства играющих кукол. Театр объединяет единственную в России библиотеку литературы о куклах и самый большой в мире Музей театральных кукол от античности до наших дней.

В театре, созданном в 1931 году, были представлены легендарные спектакли "По щучьему велению" (1936), "Волшебная лампа Аладдина" (1940), "Король-олень" (1943), "Необыкновенный концерт" (1946), "Божественная комедия" (1961), "Дон Жуан" (1975). Сегодня известные режиссеры и художники ставят здесь новые постановки, синтезируя разнообразные жанры и зрелищные формы театра кукол для маленьких и взрослых зрителей.

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине, Friedrichstraße 176-179 10117 Berlin.

Программа:

10 марта, 12:30

Спектакль "Принцесса на горошине, или пять бесконечных ночей"

15:00

Мастер-класс по работе с куклой

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Возрастная категория 6+.

О проекте

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 77 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

https://vk.com/russian.seasons − официальная страница VK

https://ok.ru/group/59076550524988 − официальная страница OK

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org