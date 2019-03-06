На X Международном форуме "Экология" обсудят приоритеты экологического развития России

МОСКВА, 6 марта. Х Международный форум "Экология" (16+) откроет свою работу 25 марта пленарным заседанием на тему: "Приоритеты экологического развития России – проектное управление как основа государственной политики в сфере охраны окружающей среды в Российской Федерации". В числе основных докладчиков: заместитель председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева; председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов; председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Государственной Думы Николай Николаев; заместитель генерального директора по развитию шельфовых проектов ПАО "Газпром нефть" Андрей Патрушев; председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов "Российское экологическое общество" Рашид Исмаилов; директор WWF России Игорь Честин.

За десять лет работы форум стал пространством доверительного партнерства и сотрудничества для устойчивого экологического развития России, втрое увеличив региональное представительство. Сегодня форум имеет всероссийский географический охват. С ростом присутствия российских субъектов растет и международный интерес к дискуссионной площадке. Своих делегатов на форум направили Германия, Япония, Испания, Болгария, Нигерия. В общей сложности ожидается участие 20 иностранных делегаций. Двухдневная дискуссионная программа юбилейного мероприятия предполагает проведение более 30 мероприятий по восьми тематическим направлениям. Принять участие в форуме планируют до 2 тыс. участников.

На полях форума подведут первые итоги реализации реформы в сфере обращения с отходами, поднимут вопросы создания новой инфраструктуры обращения с отходами, тарифообразования за обращение с ТКО, экологической ответственности. Экспертов по резонансной проблематике объединит двухдневная конференция "Настоящее и будущее отрасли обращения с отходами".

В поддержку деловой программы на площадке форума развернется масштабная экспозиция достижений и готовых инновационных решений в сфере экологии.

Кроме того, общественности представят новую социальную сеть "Эконтроль". Уникальная платформа станет отраслевой виртуальной площадкой для общения экоактивистов, представителей власти и бизнеса и будет способствовать развитию экологической ответственности в обществе.

Главным итогом форума станет Общественная резолюция по охране окружающей среды и экологическому развитию Российской Федерации, которая ежегодно объединяет инициативы и предложения участников экологической деятельности по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Общественная резолюция направляется в Федеральное Собрание РФ и профильные федеральные органы власти. За 10 лет от профессионального сообщества поступило более 2 000 инициатив.

Организатор форума – АНО "Общественный форум "Экология". Оргкомитет возглавляет первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.

Форум пройдет при поддержке верхней и нижней палат Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, других профильных министерств и ведомств.

Партнером Х Международного форума "Экология" выступило ПАО "Газпром нефть". ОАО "Щекиноазот" поддержало секцию "Крупнейшие промышленные загрязнители – платить или модернизировать?". Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) - парнер рабочей сессии "Внедрение наилучших доступных технологий - ключевой аспект экологической реформы".

Информационное агентство ТАСС – Генеральный информационный партнер.

Х Международный форум "Экология" пройдет 25-26 марта на площадке партнера форума – конгресс-парка "Radisson Collection Hotel Moscow" (Кутузовский просп., 2/1с1).

Регистрация открыта на официальном сайте форума - http://forumeco.ru/conf2019/

Для аккредитации СМИ требуется заполнение заявки - http://forumeco.ru/conf2019/press-center/accreditation/

По вопросам аккредитации обращаться в пресс-центр форума: e-mail: press@forumeco.ru; тел.:+7-812-327-93-70 (доб. 235)