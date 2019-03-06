Экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества пройдет в Москве

МОСКВА, 6 марта. Двадцатая экспертная сессия Координационного клуба Вольного экономического общества России состоится 12 марта 2019 года в Каминном зале Дома экономиста.

Тема: "О приоритетных направлениях социально-экономического развития АПК России: от роста к качеству роста".

Со стартовым докладом выступит: Александр Васильевич Петриков, член Президиума ВЭО России, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А. А. Никонова, академик РАН.

Регламент:

11:30 – 12:00 - Регистрация участников, приветственный кофе.

12:00 – 14:00 - Работа двадцатой экспертной сессии.

Место проведения: г. Москва, ул. Тверская 22 а, Дом экономиста.

Справки и аккредитация: +7 (495) 609-07-66, info4@veorus.ru

Возрастная категория 0+.