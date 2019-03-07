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Сергей Рублевский: на Шахматной олимпиаде в Югре рассчитываем на золотые медали

Сергей Рублевский рассказал ТАСС о подготовке ко Всемирной шахматной Олимпиаде
Главный тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Главный тренер женской сборной России по шахматам Сергей Рублевский
© Сергей Бобылев/ТАСС

Старший тренер женской шахматной сборной России, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер рассказал ТАСС о подготовке ко Всемирной шахматной Олимпиаде - 2020

Сергей Владимирович, как ведется подготовка команд к Всемирной шахматной Олимпиаде: программа, тактика, стратегия?

— Всемирная шахматная Олимпиада- важнейшее командное соревнование в шахматной иерархии, медали на котором традиционно ценятся выше, чем на командном чемпионате мира. Естественно, нам очень приятно, что Ханты-Мансийск, как и в 2010 году, опять примет это соревнование, и мы снова рассчитываем в родных стенах повторить успех и завоевать золотые медали.

 Уже можно говорить, кто точно будет в женской сборной?

— Думаю, об этом говорить рано, так как до Олимпиады нам предстоит еще в этом году отстаивать звания действующих чемпионок мира и Европы. Безусловно, кто-то из участниц сборной команды будет играть и на Олимпиаде, но впереди еще слишком много значимых турниров, которые будут учитываться при окончательном выборе.

 Когда станут точно известны участники Всемирной шахматной Олимпиады?

 По регламенту Олимпиады составы заявляются за два месяца до начала соревнования.  Думаю, тренерский штаб примет окончательное решение по составу и обнародует его как раз в эти сроки.

 Учитывая опыт предыдущих Олимпиад, какие страны-участницы самые главные наши соперники? Как будем побеждать, что будет основное в подготовке, на чем будете делать акцент?

- Для женской сборной на протяжении нескольких лет основным конкурентом на победу в Олимпиаде является команда Китая, действующие олимпийские чемпионки. Также традиционно борьбу за медали ведут команды Украины и Грузии. В последнее время подтянулись многие азиатские команды, которых через год я бы не стал сбрасывать со счета тоже.

 Будут ли проводиться подготовительные сборы, где и когда?

— В следующем году мы проведем несколько командных сборов. Время и место мы подбираем с учетом календаря и климатических условий. Выбор спортивных объектов Минспорта на данный момент обширен, мы проводили сборы команды в Подмосковье, Сочи и Кисловодске. Подумаем еще, что нам лучше подойдет в следующем году.

 Какие сильные стороны сборной команды России?

— Помимо того, что в нашем составе достаточно сильных и титулованных шахматисток, у нас, как говорится, "длинная скамейка", которой у женских сборных, кроме команды Китая, мало кто может похвастаться.

 Ханты-Мансийск второй раз будет принимать Олимпиаду. Что можете сказать о прошлой Всемирной шахматной Олимпиаде-2010, чем она вам запомнилась, с какими чувствами ждете Олимпиаду-2020?

— На Олимпиаде-2010 я сам принимал участие в качестве игрока, и могу сказать, что на тот момент это была одна из лучших Олимпиад с точки зрения организации. В дальнейшем Баку в 2016 году подняло это планку и держит до сих пор. Мы должны до них дотянуться.

Об Олимпиаде

44-я Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в 2020 году в Ханты-Мансийске. Как сообщает Федерация шахмат Югры, столица Ханты-Мансийского автономного округа – Югры примет более 3 тыс. участников соревнований, официальных лиц и гостей. Предварять крупнейшее международное событие будет Кубок мира по шахматам. Он пройдёт в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 2 октября 2019 года, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более 50 стран мира.

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