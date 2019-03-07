Сергей Рублевский: на Шахматной олимпиаде в Югре рассчитываем на золотые медали

Старший тренер женской шахматной сборной России, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер рассказал ТАСС о подготовке ко Всемирной шахматной Олимпиаде - 2020

— Сергей Владимирович, как ведется подготовка команд к Всемирной шахматной Олимпиаде: программа, тактика, стратегия?

— Всемирная шахматная Олимпиада- важнейшее командное соревнование в шахматной иерархии, медали на котором традиционно ценятся выше, чем на командном чемпионате мира. Естественно, нам очень приятно, что Ханты-Мансийск, как и в 2010 году, опять примет это соревнование, и мы снова рассчитываем в родных стенах повторить успех и завоевать золотые медали.

— Уже можно говорить, кто точно будет в женской сборной?

— Думаю, об этом говорить рано, так как до Олимпиады нам предстоит еще в этом году отстаивать звания действующих чемпионок мира и Европы. Безусловно, кто-то из участниц сборной команды будет играть и на Олимпиаде, но впереди еще слишком много значимых турниров, которые будут учитываться при окончательном выборе.

— Когда станут точно известны участники Всемирной шахматной Олимпиады?

— По регламенту Олимпиады составы заявляются за два месяца до начала соревнования. Думаю, тренерский штаб примет окончательное решение по составу и обнародует его как раз в эти сроки.

— Учитывая опыт предыдущих Олимпиад, какие страны-участницы самые главные наши соперники? Как будем побеждать, что будет основное в подготовке, на чем будете делать акцент?

- Для женской сборной на протяжении нескольких лет основным конкурентом на победу в Олимпиаде является команда Китая, действующие олимпийские чемпионки. Также традиционно борьбу за медали ведут команды Украины и Грузии. В последнее время подтянулись многие азиатские команды, которых через год я бы не стал сбрасывать со счета тоже.

— Будут ли проводиться подготовительные сборы, где и когда?

— В следующем году мы проведем несколько командных сборов. Время и место мы подбираем с учетом календаря и климатических условий. Выбор спортивных объектов Минспорта на данный момент обширен, мы проводили сборы команды в Подмосковье, Сочи и Кисловодске. Подумаем еще, что нам лучше подойдет в следующем году.

— Какие сильные стороны сборной команды России?

— Помимо того, что в нашем составе достаточно сильных и титулованных шахматисток, у нас, как говорится, "длинная скамейка", которой у женских сборных, кроме команды Китая, мало кто может похвастаться.

— Ханты-Мансийск второй раз будет принимать Олимпиаду. Что можете сказать о прошлой Всемирной шахматной Олимпиаде-2010, чем она вам запомнилась, с какими чувствами ждете Олимпиаду-2020?

— На Олимпиаде-2010 я сам принимал участие в качестве игрока, и могу сказать, что на тот момент это была одна из лучших Олимпиад с точки зрения организации. В дальнейшем Баку в 2016 году подняло это планку и держит до сих пор. Мы должны до них дотянуться.

Об Олимпиаде

44-я Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в 2020 году в Ханты-Мансийске. Как сообщает Федерация шахмат Югры, столица Ханты-Мансийского автономного округа – Югры примет более 3 тыс. участников соревнований, официальных лиц и гостей. Предварять крупнейшее международное событие будет Кубок мира по шахматам. Он пройдёт в Ханты-Мансийске с 9 сентября по 2 октября 2019 года, традиционно в нем сыграют 128 сильнейших шахматистов из более 50 стран мира.