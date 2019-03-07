Гайский ГОК ради роста добычи медной руды закупил технику на 1,3 млрд рублей в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 марта. /Корр. ТАСС Корр. ТАСС Наталья Шурмина/. Гайский горно-обогатительный комбинат ради роста добычи медной руды на своем подземном руднике в прошлом году закупил технику на 1,3 млрд рублей, сообщила компания в четверг.

"В 2018 году на Гайский ГОК поступило порядка 50 единиц горно-шахтной техники от ведущих зарубежных и российских производителей, большая часть закупленного оборудования предназначена для подземного рудника и шахтостроительного управления. Процесс модернизации горно-шахтного оборудования необходим для увеличения производительности труда, для увеличения добычи руды", - говорится в сообщении.

В частности, комбинат купил у фирмы "Hencon-Сибирь" из Красноярска самоходные машины для доставки дизельного топлива и смазочных материалов на горизонты подземной шахты и спецтехнику для доставки бетонной смеси.

Гайский горно-обогатительный комбинат входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и занимается добычей медной руды на территории Оренбургской области. По итогам 2018 года добыча медной руды на предприятии составила 8 млн т.