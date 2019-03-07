В Москве вручили премию "Бизнес-Успех"

МОСКВА, 7 марта. 6 марта в Москве в конгресс-парке гостиницы "Украина" предприниматели получили награды на VIII Ежегодной церемонии вручения Национальной премии "Бизнес-Успех". На финал премии в столицу приехали более тысячи гостей из разных регионов России.

Игорь Шувалов, председатель ВЭБ, председатель Попечительского совета Национальной премии "Бизнес-Успех", в приветственном слове отметил, что малому бизнесу в нашей стране многое удалось сделать, но реальную работу по улучшению жизни невозможно представить без свободного бизнеса: "Мы, как государственная корпорация развития, будем поддерживать бизнес. Жизнь можно изменить вашими силами. Свобода предпринимательства начинается с тесного взаимодействия муниципальной власти с рынком. Малыми силами можно сделать жизнь вокруг лучше, надо просто с умом и душой делать своё дело. Все, кто победили, реализуйте свои амбиции! Пусть клиенты и конкуренты оценят ваши достижения!"

Максим Москвитин (компания "Ёсити") победил в номинации "Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева" (партнёр премии - Промсвязьбанк). Компания "ЁСИТИ" производит современное детское и спортивное игровое оборудование в Хабаровском крае, за 5 лет смонтировала полностью 276 объектов по всему краю — от Охотского до Бикинского района. При этом компания продает площадки в 167 населённых пунктов РФ.

Татьяна Штайдо (оздоровительный детский сад "Разумейка") победила в номинации "Лучший женский проект" (партнёр премии - МСП банк). Экосадик-экоклуб "Разумейка" – это сеть частных детских садов в Ростове-на-Дону, которая объединила под одной крышей образование и здравоохранение. Совместно со специалистами медицинских клиник была разработана и внедрена оздоровительная программа "За здоровьем в детский сад", благодаря которой дети в три раза меньше болеют, посещают детский сад 90% всех рабочих дней, мамы реже стали брать больничные, что помогает родителям экономить на лечении и оздоровлении ребенка от 50 тыс. рублей в год.

Ольга Коршунова (компания "Росава") победила в номинации "Лучший экспортный проект" (партнёр номинации - Российский экспортный центр). Компания из Челябинска производит противопролежневый матрас, который измеряет жизненные показатели пациента: ЭКГ, ЧСС, температуру тела, частоту дыхания и движения и передаёт их на компьютер врача.

Артём Сайфутдинов (компания "Эхо") победил в номинации "Лучший сельскохозяйственный проект" (партнёр премии - Россельхозбанк). Компания "Эхо" из Нижнего Новгорода выпускает под брендами "Белоручка", "Капустко", "Пан Кочан" соленья, квашения, маринады. Производитель уже отгрузил первые партии квашеной капусты в Канаду и даже Австралию. Суточный объем производства в сезон, который длится с сентября по май, составляет около 45 т. Компания поставляет продукцию в федеральные торговые сети (Metro Cash&Carry, "Ашан", "Окей", "Магнит", Billa, Spar, "Лента", X5 Retail Group), а также представителям регионального рынка ритейла.

Алла Штауб (компания "Диал студия") победила в номинации "Лучший интернет-проект" (партнёр номинации - ВТБ). DIAL – это интернет-агентство из Тулы, оказывающее услуги по разработке сайтов, автоматизации бизнеса, размещению контекстной рекламы, SMM-продвижению, маркетингу в социальных сетях.

Антон Сергеев (компания "Дети на паркете) победил в номинации "Лучший проект в сфере торговли и услуг" (партнер номинации). Профессиональный танцор Антон Сергеев является основателем собственной школы танцев для детей от трех до семи лет. Маленькие участники обучаются бальным танцам в игровой форме по авторской программе Антона. В одном Санкт-Петербурге "Дети на паркете" имеет 42 филиала, а всего за три года франшиза также стала успешно работать в 32 российских городах в 122 школах.

Вячеслав Аксёнов (стрелковый комплекс "Светлая поляна") победил в номинации "Лучший социальный проект" (партнёр номинации - "ОПОРА Созидание"). Стрелковый комплекс Светлая Поляна обучает стендовой стрельбе и практической стрельбе недалеко от Пензы. Клубная система позволяет спортсменам, выступающим на всероссийских и международных соревнованиях, активно принимающих участие в жизни клуба оптимизировать затраты на выстрел и тренировки. В комплексе работает секция для лиц с ограниченными возможностями в дисциплине "трап".

Ирина Кузнецова (компания "Лео") победила в номинации "Лучший производственный проект" (партнёр номинации - Промсвязьбанк). Группа компаний LEO - один из любимых брендов мам и детей России и ближнего зарубежья. Компания производит детские вещи и коляски в Смоленске.

Андрей Козуля (компания "Аура 360") из Ростова-на-Дону победил в номинации "Цифровая экономика" (партнёр номинации - банк "Открытие")."Аура360" - инновационная LPWAN-система беспроводной передачи данных и управления устройствами на большом расстоянии для интернета вещей. Система может применяться в городском хозяйстве в сфере ЖКХ, экологическом мониторинге окружающей среды, в энергетике, ресурсодобывающей отрасли, промышленности, умных домах, системах охраны, безопасности и контроля доступа, сельском хозяйстве, медицине и транспортном хозяйстве.

Михаил Пасынков (Клуб скандинавской ходьбы) победил в номинации "ЗОЖ" (партнёр номинации - ФПК Федеральная пассажирская компания). В Удмуртии в последние два года, в том числе благодаря деятельности Клуба скандинавской ходьбы "ХодиКо", количество занимающихся скандинавской ходьбой выросло с 0,5% до 4% населения республики. Благодаря энтузиазму Михаила, за три года существования клуба было проведено три международных фестиваля скандинавской ходьбы, десятки городских фестивалей и более 150 мастер-классов для молодых пенсионеров.

Сергей Шевцов (компания "АйТи Спейшл") из Калининграда победил в номинации "Народный предприниматель" - за него проголосовало больше 30% всех участников мероприятия. Компания "АйТи Спейшл" работает над созданием и продвижением продуктов для туристической индустрии. Самая успешная разработка – это робот-администратор отеля, говорящий на десятке языков мира и прекрасно проявивший себя при приёме гостей Чемпионата мира по футболу 2018. Линейка продуктов и сервисов "робота-администратора" включает в себя несколько вариантов от премиального, который установлен в отелях Holiday Inn, до бюджетных, легко загружаемых на обычный планшет и применимых в хостелах.

Победителем в номинации "Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата" стал город Касимов Рязанской области.

Победители получили специальные призы от организаторов и партнёров премии - это символ "Бизнес-Успеха" - статуэтка "золотого" домкрата, обучение Executive MBA в бизнес-школе "Синергия", бонусы на поездки в поездах Федеральной Пассажирской Компании, бизнес-поездки на международные выставки, ноутбуки Macbook, бизнес-литературу от издательства "Альпина Паблишер" и другие ценные призы.

Александр Калинин, президент "ОПОРЫ РОССИИ", высоко оценил муниципалитеты, представившие на суд жюри инвестиционные проекты: "В этом году муниципалитеты-финалисты выбрали специализацию и делали презентации, сконцентрировавшись на каком-то одном направлении. Муниципалитетам нужно помимо системных мер поддержки (они есть у всех), иметь еще и узнаваемость, бренд, по которому бы его отличали от других".

Предприниматели, прошедшие в финальный этап конкурса "Бизнес-Успех, выступили с шоу-презентациями перед жюри, а также участвовали в сессии, посвящённой цифровизации экономики, в круглых столах, где обсуждали электронную коммерцию, проблемы самозанятых, малого бизнеса в сельском хозяйстве, господдержки предпринимательства, франчайзинга. На форуме выступили герой России,117-й лётчик-космонавт, кандидат биологических наук Сергей Рязанский, российский журналист и телеведущий, ведущий программ "Доброе утро, Россия!" и "Вести" Эрнест Мацкявичюс.

Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON, Дмитрий Кибкало, сооснователь "Мосигры", Александр Кравцов, президент группы компаний "Руян", создатель и владелец бренда "Экспедиция", Андрей Трубников, владелец Natura Siberica выступили с полезными советами по развитию бизнеса.

Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий "ОПОРЫ РОССИИ", руководитель оргкомитета премии "Бизнес-Успех":

"В этом году в финал конкурса попало беспрецедентное количество предпринимателей. Важно, что все больше предпринимателей готовят яркие, креативные презентации и показывают рост бизнеса. Новые лидеры премии получили колоссальный опыт во время подготовки к форуму. Надеемся, что этот опыт пригодится им в развитии их бизнесов".

Ведущими награждения стали Алексей Кортнев и Тутта Ларсен. В завершение церемонии гости мероприятия послушали концерт группы "Несчастный случай".

Возрастная категория 16+.

О премии "Бизнес-Успех"

С 2011 года в поддержку Национальной премии "Бизнес-Успех" было проведено 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей были награждены как лидеры региональных этапов Премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта "Бизнес-Успех" – это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров Премии.

Задача премии "Бизнес-Успех" показать не малый бизнес в общем, а конкретного предпринимателя, который за этим стоит. Людей, которые дают работу, платят налоги, делают крутые проекты, которые меняют Россию.