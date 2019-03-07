На сайте ТАСС пройдет онлайн-конференция о специфике российского экспорта

МОСКВА, 7 марта. Старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Алексей Кожевников ответит на вопросы об эффективности акселерационных программ, глобализации и международной конкуренции.

Свои вопросы можно прислать на адрес online-conference@tass.ru

Онлайн-конференция будет опубликована в соответствующем разделе.

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. РЭЦ создан в структуре Внешэкономбанка. В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО "Росэксимбанк".