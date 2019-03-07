Создан оргкомитет Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019

МОСКВА, 7 марта. Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 28 февраля 2019 года № 338-р о создании организационного комитета по подготовке и проведению Глобального саммита по производству и индустриализации GMIS-2019, который будет проходить в июле в Екатеринбурге.

Главой организационного комитета назначен Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Козак. В состав организационного комитета вошли представители министерств и ведомств, деловых кругов.

"Для нас большая ответственность принимать Глобальный саммит по производству и индустриализации. Предстоит планомерная работа по подготовке, которая будет включать в себя общее решение инфраструктурных вопросов, формирование деловой программы, организацию условий для комфортного пребывания участников в столице Урала и многое другое. Уверен, что Россия сможет достойно подготовиться к саммиту и провести мероприятие на самом высоком уровне" – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета GMIS -2019 Антон Кобяков.

Инициатива проведения второго саммита GMIS в Екатеринбурге была поддержана Президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме – 2018. Соответствующий меморандум между ЮНИДО, Минпромторгом России, Глобальной производственной организацией (GMOL), правительством Свердловской области и Фондом Росконгресс был подписан на полях Форума.

GMIS-2019 пройдет с участием отраслевых чиновников и бизнесменов из 20 государств мира и станет первым мероприятием, которое пройдет в строящемся сегодня Конгресс-центре МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Ввод в эксплуатацию комплекса общей площадью 41,6 тыс. кв. м планируется в июне 2019 года.

О фонде

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

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