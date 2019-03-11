"Школа современной пьесы" выступит в Берлине

МОСКВА, 11 марта. В Российском доме науки и культуры в Берлине 15 и 16 марта пройдут русскоязычные спектакли "Умер-шмумер, лишь бы был здоров" и "Дурочка и зэк". Постановки представит Берлинский филиал Московского театра "Школа современной пьесы" в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" в Германии.

15 марта зрители смогут оценить иронию еврейского юмора в спектакле "Умер-шмумер, лишь бы был здоров", основанном на 250 анекдотах, афоризмах и парадоксах. Артисты покажут типичный одесский дворик, обитатели которого говорят друг с другом исключительно шутками.

В постановке режиссера Иосифа Райхельгауза, уроженца Одессы, заняты Елена Санаева, Владимир Шульга, Джульетта Геринг, Татьяна Циренина, Александр Овчинников, Ольга Гусилетова, Анастасия Спектор, Вадим Колганов, Олег Царев, Николай Голубев, Кирилл Снегирев, Иван Мамонов, Александр Цой, Даниэлла Селицка, Андрей Литвиненко, Мария Раевская. Название спектаклю дала шутка о Мойше, нарицательном персонаже еврейского юмористического эпоса, – "Умер-шмумер, лишь бы был здоров".

16 марта состоится спектакль "Дурочка и зэк" с участием трех актеров: Татьяны Цирениной, Ивана Мамонова и Елены Cанаевой. Мелодраматическая история любви вора-уголовника и девушки-простушки. Герои продемонстрируют, как преступник превращается в нежного, любящего человека.

Пьеса "Дурочка и зэк" – лауреат Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица 2014". Ее автор – Владимир Лидский, режиссер спектакля – Виктория Печерникова.

Основатель и художественный руководитель Московского театра "Школа современной пьесы" – заслуженный деятель искусств РФ, народный артист РФ, лауреат премии Москвы в области культуры и искусства, профессор Российского университета театрального искусства (ГИТИС) Иосиф Леонидович Райхельгауз.

Берлинский филиал Московского театра "Школа современной пьесы" начал работать на площадке Российского дома науки и культуры в Берлине 1 декабря 2018 года. Проект стал продолжением творческого сотрудничества учреждений культуры. Московская труппа дважды в месяц выступает на сцене Российского дома науки и культуры и предлагает немецким зрителям посещать отдельные спектакли или приобрести абонемент на сезон 2018/2019.

В январе артисты показали спектакли "Русское горе… от ума" и "Вредные советы", в феврале – "Дом" и "Шинель/Пальто". В апреле и мае театр представит по два представления.

"Цель создания филиала Московского театра в Берлине – это не просто пропаганда русского театра в Европе, привлечение к современному российскому театральному искусству германской публики, немецкоговорящей и русскоговорящей. Что тоже важно, разумеется. Однако этим занимаются многие наши театры, которые проводят гастроли в Германии. Уникальность филиала в том, что театр "Школа современной пьесы" показывает свои спектакли берлинскому зрителю на постоянной основе. Зрители в Берлине погружаются в концепцию нашего театра, его стиль, эстетику, индивидуальный почерк. В перспективе мы непременно начнем выпуск спектаклей с участием российских и германских артистов. Это будет особый способ интеграции двух театральных культур. И в этом мы видим гуманитарную миссию сохранения связей между странами, миролюбивости и сотрудничества", – отмечает И. Райхельгауз.

Возрастная категория 18+.

Место проведения: Российский дом науки и культуры в Берлине

Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin

Программа:

15 марта

19:00 – Спектакль "Умер-шмумер, лишь бы был здоров"

16 марта

19:00 – Спектакль "Дурочка и зэк"

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

Представитель для аккредитации и справок для СМИ от Московского театра "Школа современной пьесы" – Анастасия Шмарова, +7 (925) 450-24-95, Shm_an@mail.ru.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

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