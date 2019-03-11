Краснодарский край возглавил медиарейтинг по импортозамещению за февраль

Москва, 11 марта. Национальная премия "Приоритет"представляет второй за 2019 год медиарейтинг активности российских регионов в области импортозамещения.

ТОП-10 регионов РФ за февраль 2019:

1.Краснодарский край - 2 160,4

2.Московская область - 1 661,4

3.Республика Крым - 1 519,4

4.Нижегородская область - 1 436,1

5.Республика Татарстан - 1 211,0

6.Свердловская область - 1 186,0

7.Новосибирская область - 981,1

8.Тюменская область - 840,0

9.Тульская область - 812,7

10.Челябинская область - 735,6

Самые заметные события февраля в сфере импортозамещения в регионах России:

В Тимашевском районе Краснодарского края построят завод по глубокой переработке сои стоимостью 1,8 млрд рублей. По словам вице-губернатора Андрея Коробки, проект направлен на импортозамещение такой пищевой добавки, как изолят соевого белка. Также в рамках сочинского форума вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, глава Северского района Адам Джарим и генеральный директор ООО "Кубаньпродукт" Шахлар Наврузов подписали протокол, согласно которому мощность тепличного комплекса в Северском районе увеличат вдвое. СМИ сообщали, что Краснодарский край производит свыше 100 тыс. т тепличных овощей в рамках программы импортозамещения.

В Московской области открылся новый завод фармацевтического предприятия "Оболенское" в городском округе Серпухов, где 35-40 процентов выпуска продукции являются прямым импортозамещением. СМИ сообщали, что в "Оболенском" уже начали производство современных медикаментов, которые должны заменить импортные. Также Сбербанк профинансировал строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей в Московской области, который является одним из крупных проектов в рамках импортозамещения, на сумму 1,27 млрд рублей.

Предприятия оборонно-промышленного комплекса в Крыму в настоящее время исполняют контракты на сумму более 22 млрд рублей. 38 предприятий получили государственную поддержку из бюджета республики в размере 300 млн рублей, благодаря чему приобретено современное оборудование, необходимое для увеличения производства инновационной и импортозамещающей продукции. СМИ сообщали, что на инвестиционном форуме в Сочи между Корпорацией развития Крыма и компанией "Современные фасадные системы" подписано соглашение о возведении первого частного технопарка, постройка которого планируется в рамках программы импортозамещения.

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О рейтинге

Новый рейтинг, рассчитывающийся с июня 2018 года, основан на МедиаИндексе "Медиалогии"и является совместным проектом Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет"и исследовательской компании "Медиалогия". Рейтинг рассчитывается ежемесячно. При его расчете учитываются упоминания регионов и компаний РФ в контексте импортозамещения. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей более 49 тыс. источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

О премии "Приоритет"

Первая и единственная национальная премия в области импортозамещения "Приоритет"учреждена в 2015 году НП "Центр общественных связей". Её цель – содействовать активному развитию импортозамещения в России, повысить авторитет национальных производителей, увеличить спрос на отечественные продукты и технологии.

О компании "Медиалогия"

"Медиалогия"- независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. "Медиалогия"решает задачи мониторинга и анализа СМИ, позволяет оценивать эффективность PR и маркетинговых коммуникаций. При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ должна быть указана ссылка на компанию "Медиалогия".

*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг геопонятия. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие геопонятия в СМИ, тем позитивнее его имидж, создаваемый СМИ.

При расчете МедиаИндекса учитываются несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

- влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

- характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

- роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

- наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

Контактная информация для СМИ:

Галина Емельяненко,

директор по коммуникациям

Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет"

mob: +7 (985) 7746251, e-mail: pr@prioritetaward.ru