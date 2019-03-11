Продлен срок приема заявок на участие в XVI конкурсе им. П. И. Чайковского

Москва, 11 марта 2019 г. В связи со значительным повышением активности кандидатов в участники и увеличением числа заявок в финальные дни приема, оргкомитетом Конкурса принято решение о продлении срока приема заявок на участие в XVI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского до 5 апреля 2019 года включительно.

На данный момент на участие в XVI Международном конкурсе им. П.И. Чайковского подано более 1200 заявок, что вдвое превышает цифру на прошлом Конкурсе (в 2015 году было получено 623 заявки).

Напоминаем, чтобы стать участником отборочного тура, необходимо заполнить заявку онлайн на официальном сайте Конкурса – www.tchaikovskycompetition.com.

XVI Международный конкурс им. П.И. Чайковского пройдет с 17 по 29 июня 2019 года в Москве и Санкт-Петербурге.

Возрастная категория 16+.