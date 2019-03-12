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На сайте ТАСС пройдет онлайн-конференция о специфике российского экспорта

На вопросы ответит генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков

Москва, 12 марта. Генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков ответит на вопросы о наиболее востребованных продуктах на рынке страхового экспорта, особенностях среднего и малого бизнеса и системе корпоративных программ повышения конкуренции.

Свои вопросы можно прислать на адрес online-conference@tass.ru.

Онлайн-конференция будет опубликована в соответствующем разделе.

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. РЭЦ создан в структуре Внешэкономбанка. В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР") и АО "Росэксимбанк".

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