На сайте ТАСС пройдет онлайн-конференция о специфике российского экспорта

Москва, 12 марта. Генеральный директор АО "ЭКСАР", старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков ответит на вопросы о наиболее востребованных продуктах на рынке страхового экспорта, особенностях среднего и малого бизнеса и системе корпоративных программ повышения конкуренции.

Свои вопросы можно прислать на адрес online-conference@tass.ru.

Онлайн-конференция будет опубликована в соответствующем разделе.

АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) - государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. РЭЦ создан в структуре Внешэкономбанка. В группу РЭЦ интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО "ЭКСАР") и АО "Росэксимбанк".