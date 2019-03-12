Развитие мирового судостроения обсудят на Международном арктическом форуме – 2019

Москва, 12 марта. В рамках трека деловой программы "Открытый океан" V Международного арктического форума "Арктика – океан возможностей" (6+) пройдет отдельная сессия, посвященная развитию строительства современных судов.

В настоящее время в судостроении активно разрабатываются перспективные двигатели, работающие на более экологичных и экономичных видах топлива, материалы и конструкции, бортовые системы, технологии защиты судов от льда и снижения ледовой нагрузки. Инновационная деятельность ведется и в части проектирования средств автономного и дистанционного управления крупными судами для транспортировки опасных грузов и удешевления перевозок. До 2024 года планируется строительство четырех ледоколов на сжиженном природном газе для круглогодичной отгрузки сырья из порта Сабетта.

"Судостроение – отрасль экономики, от развития которой зависит потенциал торгово-экономических отношений между Россией и ведущими странами мира, и, как следствие, улучшение мировой экономической ситуации в целом. Основное внимание на сегодняшний день приковано к строительству атомного ледокольного флота для расширения возможностей коммерческого судоходства в Российской Арктике. И в рамках деловой программы Международного арктического форума – 2019 участники ознакомятся с достижениями отрасли, а также серьезно проработают инновационные проекты, которые помогут осуществить прорыв в российском судостроении", - сообщил Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В сессии примет участие президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. "При том, что ОСК активно занимается развитием экспорта своей продукции, российский рынок является основным для нас. Именно поэтому мы примем самое деятельное участие в работе Форума, обменяемся с коллегами опытом внедрения последних инновационных решений, обсудим международные проекты, которые нам необходимо реализовать в ближайшие годы" – прокомментировал участие в Международном арктическом форуме Рахманов.

Еще одна сессия в рамках V Международного арктического форума будет посвящена тесно связанной с судостроением теме производства и использования сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. Ожидается, что в дискуссии примет участие Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак. Эксперты и руководители всех задействованных в развитии рынка СПГ компаний и ведомств обсудят проекты расширения одного из наиболее перспективных направлений в газовой отрасли.