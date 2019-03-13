Хабиб Нурмагомедов принял участие в съемках рекламы "Toyota TRD. Испытай это сам"

Москва, 13 марта. Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов станет героем рекламной кампании для специальной серии TRD моделей Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Fortuner. В центре сюжета – преодоление горных перевалов, скоростное маневрирование в грязи, прохождение каменных завалов и дрифт на берегу озера на TRD-версиях Toyota.

Toyota TRD - уникальные тюнинг-решения, позволяющие будущим владельцам получить эксклюзивный агрессивный облик своего рамного автомобиля и дополнительно подчеркнуть его легендарный внедорожный потенциал.

"Многие спрашивают меня, за счет чего я до сих пор не потерпел ни одного поражения в октагоне. Все дело в характере — биться до последнего и не пасовать перед трудностями. Для меня любое препятствие – это адреналин, это драйв. То же самое я испытываю за рулем внедорожников Toyota TRD. Они буквально "заряжают" на внедорожные приключения", — отметил Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов стал амбассадором Toyota в России 25 февраля 2019 года.

Toyota выбрала направление смешанных единоборств, так как оно в значительной степени пересекается с интересами Целевой аудитории. Toyota уже имеет опыт сотрудничества с UFC — самой известной организацией смешанных единоборств, в которую входят лучшие мировые бойцы. В прошлом году бренд стал официальным автомобильным партнером первого в России турнира UFC. Также участником команды Team Toyota Russia является российский боец UFC, победитель Гран-при Bellator в тяжёлом весе, Чемпион M-1 Global в тяжелом весе Александр Волков.