ММК увеличил отгрузку товарного металлопроката на внутренний рынок на 6%

ТАСС, 13 марта. Магнитогорский металлургический комбинат в 2018 году увеличил отгрузку товарного металлопроката на внутренний рынок, включая страны СНГ, на 6% по сравнению с 2017 годом, до 9,029 млн т. Как сообщают в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК", это второй по величине показатель отгрузки на внутренний рынок после 2014 года, когда поставки металлопродукции на внутренний рынок составили 9,588 млн т. Доля внутреннего рынка в общих объемах продаж компании составила 79%.

"В региональном разрезе наиболее значимым для Магнитки, учитывая ее географическое положение, продолжает оставаться Уральский регион, доля которого составила в 2018 году 36%. На втором месте Поволжье с долей в 18%. На Центральный регион и страны СНГ приходится по 15% отгрузки", - сказано в сообщении компании.

На российском рынке крупнейшим отраслевым потребителем металлопродукции ММК является трубная отрасль, на которую пришлось свыше 2 млн т металлопродукции. Около 880 тыс. т металлопродукции поставлено метизным и передельным заводам, 636 тыс. т – напрямую строительным компаниям, производителям строительных материалов и металлоконструкций. Среди крупнейших потребителей продукции ММК в РФ также автомобилестроение (535 тыс. т). Значительную долю составляют поставки на спотовый рынок – в 2018 году в адрес металлоторговых компаний и сервисных металлоцентров было отгружено 2,5 млн т металлопродукции.

В управлении отмечают, что еще в начале 2000-х годов руководством комбината был взят стратегический курс на приоритетное обеспечение потребностей внутреннего рынка, что в том числе обусловлено выгодным географическим положением предприятия в непосредственной близости от наиболее металлоемких регионов. На потребности внутреннего рынка, в первую очередь, были ориентированы и крупнейшие инвестиционные проекты Магнитки последних десятилетий: создание современного сортопрокатного производства, строительство мощностей по производству проката с покрытием, возведение крупнейших производственных комплексов по выпуску толстолистового проката и холоднокатаного оцинкованного листа для автомобилестроения. Все эти проекты являются импортозамещающими и предназначались для выпуска продукции, которая раньше в России не производилась.

"Сегодня все эти современные производственные комплексы полностью загружены заказами и вносят существенный вклад в финансовые результаты ПАО "ММК", поскольку ориентированы на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", - сказано в сообщении компании.