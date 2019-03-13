В Калуге стартовал первый конкурс проектов в IT-сфере "8-Bit"

Калуга, 13 марта. 12 марта в Калуге в пресс-центре газеты "Весть" состоялся брифинг, посвященный конкурсу IT-проектов "8-Bit", который стартовал в этот день.

Конкурс проводит Фонд развития цифровых технологий Калужской области при поддержке международной организации "Объединенный бизнес-инкубатор Хайнань Хайжуань".

В брифинге приняли участие учредитель и председатель Фонда развития цифровых технологий Калужской области Руслан Карпов и Александр Голенев, а также представитель организации "Объединенный бизнес-инкубатор Хайнань Хайжуань" Сергей Полынцов.

Конкурс проводится среди разработчиков IT-проектов в целях пропаганды инновационных достижений, стимулирования и развития сферы информационных технологий. Инициатором и разработчиком лучшего IT-проекта области может выступить любой гражданин. Цель конкурса - предоставление возможности молодым талантливым людям показать свой потенциал, оказание помощи в поиске инвесторов и дальнейшем развитии перспективных проектов. По результатам будут объявлены три победителя. Они получат не только ценные призы, но и поддержку своих проектов на международном уровне.

Поддержав инициативу Фонда, министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин подчеркнул инновационность и широкий охват проводимого конкурса: "Он открытый, касающийся не только жителей области, но и других регионов страны. Если в процессе конкурса наше IT-сообщество получит определенный набор прорывных идей – это будет большой успех. Предпринимать шаги в этом направлении надо, и хорошо, что Фонд развития цифровых технологий региона пошел на этот амбициозный шаг, поставив задачу привлечь общество к развитию цифровой экономики. И важно отметить, что данная инициатива идет именно от региональной НКО".

Министр цифрового развития Калужской области Александр Архангельский отметил: "Говоря о текущей ситуации в цифровой экономике, мы переходим от этапа планирования к практической реализации, в том числе к развитию отечественных IT-технологий. Подобные конкурсы способствуют не только научно-технологическому прорыву. Свежий взгляд молодых специалистов, вовлечение их в процессы цифровой трансформации - это существенный потенциал для решения сегодняшних задач, как на региональном, так и на федеральном уровнях".

Ознакомиться с Положением конкурса можно на сайте Фонда развития цифровых технологий Калужской области: https://dtfund.ru/.

Партнерами конкурса выступают министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области, министерство цифрового развития Калужской области, Союз журналистов Калужской области, ТРК "Ника", "Калужские губернские ведомости", "НГ-регион", "Калуга 24", КГУ им. К.Э. Циолковского, Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ.