В Берлине откроют выставку "Мир Шолохова: донское казачество"

Москва, 13 марта. 26 марта в Российском центре науки и культуры в Берлине откроется выставка "Мир Шолохова: донское казачество", организованная Государственным музеем-заповедником М. А. Шолохова (Ростовская область, станица Вёшенская).

Выставка расскажет жителям и гостям немецкой столицы о жизни и творчестве великого русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Александровича Шолохова. Посетители смогут составить представление о донском казачестве – главном герое шолоховских произведений, оценить красоту Донского края, узнать о деятельности музея-заповедника.

Немецкие читатели познакомились с творчеством М. А. Шолохова 90 лет назад, когда в октябре 1929 года издательство "Литература и политика" выпустило в Берлине первое зарубежное издание романа-эпопеи "Тихий Дон". Интерес читателей оказался настолько большим, что уже с ноября-декабря 20 окружных газет Германии начали печатать текст романа. По воспоминаниям переводчицы Ольги Габор (Гальперн), "ни один иностранный роман не имел такого успеха".

Благодаря особой художественной выразительности Шолохова читатели увидели панораму народной казачьей жизни во время Первой мировой (1914-1918 годов) и Гражданской (1917-1922 годов) войн в России. Немецкая газета "Ди литератур" в декабре 1930 года отмечала: "Тихий Дон" Шолохова – это событие не только на литературном фронте. Это одновременно признание и открытие народа".

Выставка в Российском центре науки и культуры в Берлине представит издания произведений писателя на разных языках, его фотографии с членами семьи и известными персонами, включая фото с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. Среди экспонатов – иллюстрации к произведениям Шолохова известных советских художников Ореста Верейского и Юрия Реброва, предметы культуры и быта казаков Верхнего Дона, в том числе головные уборы, обувь и др. Гости мероприятия увидят фрагменты документальных фильмов о жизни и творчестве великого писателя, услышат народные казачьи песни, познакомятся с Государственным музеем-заповедником М. А. Шолохова, где бережно хранят наследие писателя. В собрании музея более 70 000 раритетов: рукописи, книги, документы, предметы этнографии.

Михаил Александрович Шолохов – лауреат Нобелевской, Государственной и Ленинской премий в области литературы, дважды Герой Социалистического Труда, действительный член Академии наук СССР, обладатель степени доктора философии Лейпцигского университета (Германия), почетного доктора права Сент-Эндрюсского университета (Шотландия), доктора филологии Ростовского государственного университета, депутат Верховного Совета СССР всех созывов. Писатель был награжден шестью орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, другими советскими и зарубежными наградами, в том числе орденом "Большая звезда дружбы народов" (ГДР).

Произведения Шолохова издавались 1408 раз общим тиражом 105 349 943 экземпляра на более чем 90 языках мира.

Выставка "Мир Шолохова: донское казачество" будет работать до 3 апреля 2019 года.

Возрастная категория 18+

Место проведения: Российский центр науки и культуры в Берлине, Friedrichstraße 176-179

10117 Berlin.

Программа:

26 марта – 3 апреля

Выставка "Мир Шолохова: донское казачество"

Дополнительная информация доступна на официальном сайте: http://russianseasons.org/

О проекте

"Русские сезоны" − это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников "Русских сезонов" в Германии более 80 учреждений культуры.

В 2017 году "Русские сезоны" на высоком уровне прошли в Японии, объединив 250 мероприятий в 40 городах. В 2018 году "Русские сезоны" покорили Италию: 310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей.

Ссылки на онлайн-ресурсы проекта:

http://www.russianseasons.org − официальный сайт фестиваля

https://www.facebook.com/russianseasonsingermany2019/ − сообщество в Facebook

@russian.seasons − официальный Instagram проекта

Контакты для СМИ

media@russianseasons.org