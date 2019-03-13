Артюхов обсудил с Мединским реализацию нацпроекта "Культура" на Ямале

ТАСС, 13 марта. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил реализацию национального проекта "Культура" в регионе на встрече с министром культуры России Владимиром Мединским, сообщили во вторник в пресс-службе главы ЯНАО.

"До 2024 года на Ямале будут построены и модернизированы 9 объектов культуры, открыты 4 модульных сельских дома культуры. Все детские школы искусств в регионе получат современные музыкальные инструменты и профессиональное оборудование, 3 дома культуры оснастят стационарными и мобильными кинокомплексами. Кроме того, в округе планируется создать выставочные проекты с цифровыми гидами. Они позволят демонстрировать экспонаты в формате дополненной реальности", - сказано в сообщении.

За последние годы на Ямале открыты 8 объектов исторической ценности и культуры, среди них детские школы искусств, дома культуры и парк Победы в Салехарде, реконструировано здание Национальной библиотеки. В завершающей стадии строительства находятся Центр национальной культуры с музейно-библиотечным комплексом в Яр-Сале и дом культуры в селе Толька.

"На встрече также обсудили участие округа во всероссийском фестивале "Новогодняя столица России", организованном министерством культуры. На этот титул следующей зимой будет претендовать Салехард. В случае победы для жителей и гостей округа будет организована масштабная культурная программа с историческими маршрутами, гастрономическими фестивалями и зимними спортивными соревнованиями. По предварительным подсчетам, это позволит привлечь на Ямал около 12 тыс. туристов", - сообщили в пресс-службе.

На Ямале работает 221 учреждение культуры: 81 библиотека, 72 культурно-досуговых центра, 38 детских музыкальных и художественных школ и школ искусств, 19 музеев, три парка и одна концертная организация. В сфере культуры и образования в округе работают больше 5 тыс. человек.