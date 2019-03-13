Республика Тыва встретила Всероссийский театральный марафон

Москва, 13 марта. 12 марта Всероссийский театральный марафон добрался до Кызыла. Гастрольная эстафета уже побывала во всех регионах Дальневосточного федерального округа, а в конце февраля торжественно началась в Сибири, таким образом, столица Республики Тыва стала 18-м пунктом назначения театрального марафона.

В Кызыл во главе с главным режиссером Эммой Иришевой прибыла труппа Алтайского Национального драматического театра им. П. Кучияка. Перед стартом гастролей прошла церемония передачи символа Года театра Республике Тыва. Специально для этого туда приехала Министр культуры Республики Алтай Ольга Антарадонова и открыла театральный марафон на сцене Национального музыкально-драматического театра им. В.Кок-оола.

"С большим волнением мы принимали символ Года театра от Республики Хакасия и я очень рада, что нам выпала честь с наилучшими пожеланиями передать его именно Республике Тыва, с которой мы уже давно и прочно дружим. Наш Национальный драматический театр имени Павла Кучияка отобрал для показа в Тыве в рамках марафона лучшие спектакли - мы ориентировались на зрителя, то есть на то, чтобы показать и классику, и наши национальные традиции и охватить при этом детей. Один из спектаклей, "Чейнеш" (6+), на алтайском языке - мы хотим рассказать зрителям о своей республике, познакомить их со своей культурой и языком, чтобы выразить этим свое почтение Республике Тыва. Всероссийский театральный марафон - это самое масштабное событие Года театра, так как в нем участвуют все регионы нашей страны. Этот символ, побывав во всех регионах Дальневосточного федерального округа, постепенно завершает свое шествие по Сибири", - отметила Ольга Антарадонова.

Продолжит эстафету театрального марафона Тувинский Государственный театр кукол, который уже в эти выходные поедет в Иркутскую область.