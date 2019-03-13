В Красноярске состоялась финальная встреча волонтеров Зимней универсиады - 2019

Красноярск, 13 марта. 13 марта в МВДЦ "Сибирь" прошла заключительная встреча волонтеров Зимней универсиады - 2019. Праздник дал возможность поблагодарить добровольных помощников за большой вклад в успешное проведение международного спортивного события и создание позитивной атмосферы на Зимней универсиаде - 2019 в Красноярске.

Первым участников встречи поприветствовал президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, который от лица FISU выразил волонтерам Зимней универсиады - 2019 искреннюю благодарность за их неоценимую помощь: "Спасибо за праздник, который вы подарили Красноярску, всей нашей великой стране и всему миру! Вы сумели показать прекрасное лицо Зимней универсиады - 2019, лицо будущего нашей страны. Не только во время Студенческих игр, но и в течение нескольких лет до этого вы питали своим теплом и энергией наш проект. Во время соревнований вы круглые сутки были с участниками, встречали и провожали гостей, давали советы, рассказывали о городе, о России. И они, уезжая, говорили о том, как жаль расставаться и как радостно понимать, что у нас есть вы – наши дети, наше будущее. Уверен, это будущее очень светлое и надежное. От всех моих коллег из Международной федерации университетского спорта низкий вам поклон и слова благодарности!".

Затем слово взял губернатор Красноярского края Александр Усс, который отметил значимость вклада волонтеров в будущее всего региона: "По отзывам экспертов, красноярская Зимняя универсиада - 2019 стала одной из лучших в истории Студенческих игр. И по гостеприимству, и по количеству медалей, и по настроению. Организаторы Зимней универсиады - 2019 изначально поставили цель сделать ее самой дружелюбной – и этой цели мы достигли благодаря вам. У нас останутся замечательные объекты, останется много друзей по всему миру, останутся прекрасные хрустальные медали. Но главное наследие Студенческих игр заключается в том, что мы получили настоящую семью волонтеров. Я искренне желаю вам держаться вместе, в жизни идти таким же плотным строем, каким вы стоите сейчас, и сохранить навсегда впечатления от этого объединившего нас исторического события".

Руководитель Дирекции Зимней универсиады - 2019 Максим Уразов поздравил волонтеров с окончанием Студенческих игр и тепло поблагодарил их за самоотверженный труд. Он также отметил, что событий подобного масштаба в Красноярске еще не происходило и справиться с такой сложной задачей без помощи волонтеров было бы невозможно.

В МВДЦ "Сибирь" для волонтеров были организованы фотозоны, игровые локации, аллея мастер-классов и другие развлекательные площадки. Программа праздника насыщенная: награждение лучших волонтеров Зимней универсиады - 2019, розыгрыши призов, шоу барабанщиков, выступления вокальных и хореографических коллективов. Хедлайнерами концертной программы стали популярный российский рэп-исполнитель Feduk и Посол Зимней универсиады - 2019 DJ Леонид Руденко.

Сами волонтеры Зимней универсиады - 2019 признавались, что получили не только незабываемые эмоции, но и бесценный опыт работы на мероприятии мирового уровня, который поможет им двигаться вперед в дальнейшей волонтерской деятельности, учебе и карьере. "Я счастлива, что удалось стать частью этого события! - не скрывает эмоций волонтер Зимней универсиады - 2019 Екатерина Зыбина, - У меня появилось очень много новых друзей, уверена, мы будем общаться и дальше. Было немало моментов, которые запомнились навсегда. Например, когда мы на соревнованиях по фигурному катанию в "Платинум Арене Красноярск" должны были встретить, проводить на трибуны и рассадить 5 000 зрителей. Это было очень тяжело, но при этом чувствовался драйв. Когда эту задачу удалось выполнить, настоящее счастье почувствовали от того, что мы с этим справились, мы молодцы. Я и дальше хотела бы участвовать в Универсиадах!".

Напомним, что в проведении Студенческих игр было задействовано 5 000 волонтеров, в том числе 3 900 жителей Красноярского края и 1 100 представителей других регионов России и зарубежья. Стать добровольным помощником Зимней универсиады - 2019 мог каждый. В числе волонтеров были люди с ограниченными возможностями здоровья, которые помогали зрителям сориентироваться на объектах и работали на информационных стойках. Также среди добровольцев было немало серебряных волонтеров – людей от 60 лет и старше. На Зимней универсиаде - 2019 добровольцы оказывали поддержку в самых разных сферах: помогали судьям, зрителям, работали в информационных центрах и со СМИ, оказывали лингвистические услуги и многое другое.

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Дополнительная информация для СМИ:

Варвара Кутуева, пресс-служба Дирекции Зимней универсиады - 2019, тел. 8 923 528 2019