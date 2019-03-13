В ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная Московскому культурному форуму

Москва, 13 марта. В ТАСС 13 марта состоялась пресс-конференция, посвященная Московскому культурному форуму, который пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 22 по 25 марта 2019 года.

О предстоящем событии рассказали: министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский; главный художник московского театра "Школа современной пьесы" Алексей Трегубов; художник, продюсер театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ Павел Каплевич; куратор Форума Екатерина Первенцева.

Московский культурный форум проводится в четвертый раз. Организатором мероприятия выступает Департамент культуры города Москвы.

Открыл пресс-конференцию Александр Кибовский: "По доброй традиции в преддверии Дня работника культуры и Всемирного дня театра мы открываем Московский культурный форум. Это уникальная возможность в одном месте, в главном выставочном зале страны — Манеже, увидеть все то, чем богата в культурно-творческом плане наша столица, являющаяся одним из крупнейших мегаполисов мира.

Лозунг нашего форума традиционен: "Культура объединяет", и, действительно, она объединяет специалистов, профессионалов своего дела, — на форуме предполагается очень насыщенная деловая программа. Мы представляем также семь традиционных направлений - музеи, театры, парки, культурные центры, кинотеатры, библиотеки, школы искусств - и хотим, чтобы наш разговор был максимально интересен для любой аудитории!

Каждый год к нам на форум приходит более 50 тыс. посетителей. В Москве более 10 тыс. культурных адресов, среди которых 250 театров, 450 музейных и выставочных залов, 67 концертных организаций, около тысячи библиотек, а также парки культуры, культурно-образовательные центры. В нашем городе каждый день, в среднем, проходит 270 культурных событий, поэтому московская публика очень избирательна и изысканна… Мы хотим, чтобы Московский культурный форум помог широкой аудитории открыть для себя что-то новое и почувствовать себя комфортно в культурном пространстве столицы".

Московский культурный форум объединяет представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов и поклонников искусства. В очередной раз форум покажет современную городскую культуру во всем многообразии форм, стилей, направлений и новых тенденций, что подтверждает девиз мероприятия: "Культура объединяет".

Магистральными в программе форума этого года станут направления: "Мой район" и "Год театра в России". Кроме семи тематических платформ (музеи, театры, парки, культурные центры, кинотеатры, библиотеки, школы искусств), будет представлена также ориентационная платформа Культура моего района, которая расскажет посетителям о программе и структуре форума, а также поможет сориентироваться жителям города в доступной им культурной инфраструктуре. В культурную карту Москвы также включены Кадровый центр, Московский дом книги и Московское городское экскурсионное бюро, которое представит программу тематических экскурсий непосредственно по форуму и по самым разным городским маршрутам.

Визуальную концепцию форума, лейтмотивом которого стал Год театра в России, в этом году сформировали выдающиеся театральные художники — Алексей Трегубов и Павел Каплевич. Концепция предполагает новый опыт переживания культуры как единого пространства и предлагает взглянуть на форум как на одну большую сцену, состоящую из различных сегментов. Отсутствие стен между платформами на форуме подчеркнет, что все мы находимся в едином поле культуры, которое усиливается при взаимодействии его участников и живом обмене опытом и практиками. По своей функциональности, эргономичности и прозрачности архитектура форума напоминает театральную сценографию — тематические платформы выстроены по восходящей траектории по отношению к главной сцене, посвященной театру. Автор художественного решения и архитектор форума — Алексей Трегубов.

По традиции на Московском культурном форуме пройдет акция Ночь театров, режиссером-постановщиком которой стал народный артист России, Художественный руководитель театра "Геликон–Опера" Дмитрий Бертман. В программе — выступления театральных коллективов: Московского музыкального театра "Геликон–опера", Московского драматического театра на Малой Бронной, театра "Июльансамбль", Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда и др.

Среди участников театральных событий: премьер Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Сергей Полунин, художественный руководитель Электротеатра "Станиславский" Борис Юхананов, народный артист России Игорь Бутман, актриса Ингеборга Дапкунайте, художественный руководитель Центра драматургии и режиссуры (ЦДР) и Студии SounDrama Владимир Панков, народная артистка России, актриса и соучредитель детского благотворительного фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов.

В деловой программе форума состоятся презентации и обсуждения новых концепций, идей, продуктов для культурной сферы; пройдут панельные дискуссии и круглые столы на актуальные темы, а также профессиональная образовательная программа, включающая практические семинары, тренинги и интенсивы для сотрудников учреждений культуры.

Участниками деловой программы станут: дирижер, Художественный руководитель Международного Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис; Художественный руководитель Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер, первый заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Сергей Перов, основатель архитектурного бюро WOWHOUSE Дмитрий Ликин и многие другие.

Впервые на форуме будет представлена специальная программа "Детского дня", которая объединит лучшие события и мероприятия для детей и их родителей от культурных учреждений и организаций города. Большое количество интерактивных событий, подготовленных специально для посетителей, состоится на тематических платформах "Театры" и "Музеи". Шоу с участием клоунов и жонглеров представит Цирк на проспекте Вернадского, Московский зоопарк проведет "Зоочтения", состоится выступление Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества с концертной программой "Щелкунчик", известные детские песни исполнят "ТенорА XXI века".

Возрастная категория 16+

1 день (22 марта)

Время работы форума: 10:00 — 00:00

Открытие форума

Деловая и публичная программы

2 день (23 марта)

Время работы форума: 10:00 — 03:00

Деловая и публичная программы

Ночь театра

3 день (24 марта)

Время работы форума: 10:00 — 22:00

Детский день — публичная программа с акцентом на детскую и семейную аудиторию

4 день (25 марта)

Время работы форума: 10:00 — 15:00

Закрытая профессиональная программа, ориентированная на работников культуры

Вход на форум — свободный.

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