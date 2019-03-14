На Югорский лыжный марафон подали заявки более 1,3 тыс. человек

ТАСС, 14 марта. На участие в Югорском лыжном марафоне, который пройдет в Ханты-Мансийске 6 апреля, подали заявки уже более 1,3 тыс. человек. Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа по итогам заседания оргкомитета по подготовке и проведению в регионе межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий.

"Югорский лыжный марафон станет не только финальным этапом серии FIS Worldloppet Cup, но и этапом российской серии Russialoppet. Финиш в серии марафонов России является персональным достижением любого спортсмена", - сказано в сообщении.

По словам директора департамента физкультуры и спорта Югры Сергея Артамонова, соревнования традиционно пройдут в пойме реки Горная. Участникам будет предложено совершить забег на лыжах свободным стилем на одну из трех дистанций: 5,25 и 50 км. Регистрация на марафон уже открыта. "Участники и гости приедут со всего мира, их общее количество, по оценкам организаторов, превысит 2,5 тыс. человек", - сказал глава профильного департамента.

"Каждый турнир в региональном плане мероприятий, независимо от масштаба, будь то спартакиада в поселении или всемирная шахматная олимпиада, работают на цели регионального проекта "Спорт - норма жизни". Главная цель - доведение к 2024 году доли граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, до 55%. Мы должны научиться добиваться от каждого спортивного мероприятия именно таких результатов", - подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.

Глава региона поручила подключить к подготовке турнира, в том числе, общественные объединения и спортивные клубы, чей организационный опыт полезен в привлечении на соревнования любителей спорта и зрителей. Кроме того, Наталья Комарова посоветовала подумать над мотивационной составляющей - как можно поощрить крупные компании, выставившие на соревнования самую многочисленную команду сотрудников.

VII Югорский лыжный марафон (0+) пройдет 6 апреля 2019 года. Он проводится ежегодно с 2013 года. Организаторами выступают Правительство Югры и Федерация лыжных гонок Югры, генеральный партнер - Банк "Открытие". Ежегодно в "Югорском лыжном марафоне" участвуют более 1500 любителей и профессионалов в лыжных гонках, в том числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира.