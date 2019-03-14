Главы Минсельхоза и ЯНАО обсудили развитие и господдержку отрасли в арктическом регионе

ТАСС, 14 марта. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с главой Минсельхоза России Дмитрием Патрушевым жилищную программу для сельского населения и господдержку частных оленеводческих хозяйств. Как сообщают в пресс-службе главы Ямала по итогам встречи губернатора и министра, в том числе, обсуждалась тема улучшения жилищных условий сельского населения региона.

"С 2007 года в округе реализуется федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий". По ней жители получают социальные выплаты на приобретение жилья. За время работы программы улучшили жилищные условия порядка двух тысяч ямальских семей. Еще около 2,5 тыс. семей находятся в очереди. Министр сельского хозяйства России выразил готовность проработать вопрос об увеличении федерального финансирования данной программы на Ямале", - сказано в сообщении.

В департаменте отметили, что главы министерства и региона также обсудили развитие оленеводства и рыбного промысла на Ямале. В частности, речь шла о необходимости законодательных изменений, которые позволят окружным властям активнее участвовать в процессах воспроизводства водных биологических ресурсов. Также обсуждалось придание правового статуса частным оленеводческим хозяйствам, что позволит коренным жителям в полном объеме пользоваться господдержкой и создавать сельхозкооперативы. "В данный момент закон предписывает закреплять за такими хозяйствами земельные участки. По объективным причинам оленеводы не могут выполнить это условие. Ямал инициировал необходимые поправки в законодательство, которые поддержало большинство оленеводческих регионов страны", - отмечают в департаменте.

Агропромышленный комплекс Ямала ориентирован на традиционные отрасли хозяйствования коренных народов Севера – оленеводство и добычу рыбы. ЯНАО – основной российский экспортер продукции оленеводства в страны Евросоюза.

Ежегодно в регионе заготавливают около 2,5 тыс. тонн мяса северного оленя, добывают больше 10 тыс. тонн рыбы. Производство ведут около 80 предприятий, на которых работают 4,5 тыс. человек. Также в округе зарегистрировано больше трех тысяч частных оленеводческих хозяйств.