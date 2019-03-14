Спортивные и культурные мероприятия Универсиады-2019 посетили 320 тыс. зрителей

Красноярск, 14 марта 2019 г. Со 2 по 12 марта в Красноярске прошли первые в истории России зимние Студенческие игры. Соревнования и мероприятия культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года посетили более 320 тыс. зрителей и болельщиков.

Зимняя универсиада-2019 стала рекордной по количеству стран-участниц – в течение 11 дней спортсмены из 58 государств боролись за награды в 11 видах спорта. До этого рекорд принадлежал Казахстану: в Студенческих играх, прошедших в Алма-Ате в 2017 году, приняли участие 57 стран.

Сборная России уверенно выиграла общекомандный медальный зачет Зимней универсиады-2019, завоевав 112 наград – 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых. Таким образом, Россия побила свой рекорд по количеству медалей: на прошлой зимней Универсиаде в Алма-Ате спортсмены студенческой сборной получили 71 награду. На втором месте в медальном зачете Студенческих игр в Красноярске – команда из Южной Кореи, на третьем - сборная Японии.

Абсолютным победителем университетского медального зачета Зимней универсиады-2019 стал российский вуз – Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. Спортсмены этого вуза завоевали 26 наград, 19 из которых – золотые. Второе место в медальном зачете по вузам занимает Университет Лапландии (Финляндия) – 12 золотых наград. На третьем месте – Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург – 8 золотых медалей.

На Зимней универсиаде-2019 зафиксированы и другие спортивные достижения. Так, российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова установила новый рекорд Универсиад, преодолев дистанцию 500 метров за 43,215 секунды. Кроме того, лыжница Алиса Жамбалова, выступавшая за сборную России, стала самой титулованной спортсменкой Зимней универсиады-2019, завоевав 4 золотые медали.

Участники Зимней универсиады-2019 высоко оценили уровень организации Студенческих игр. "Я участвовал в международных соревнованиях, в том числе, и в чемпионатах мира, – рассказал капитан сборной Казахстана по хоккею с мячом Максим Утебалиев после победного матча с Норвегией, – но такой организации, такого порядка, такого отношения к спортсменам, такой арены не видел никогда – все просто великолепно".

Во время соревнований положительными впечатлениями от Зимней универсиады-2019 делились и представители Международной федерации университетского спорта. "Это моя четвертая зимняя Универсиада, – отметил технический делегат FISU по фристайлу Магнус Ферри. – Могу сказать, что она лучшая из всех. Я очень рад стать частью этих соревнований! Спасибо Красноярску за этот праздник!"

Также помощь в проведении Студенческих игр оказали волонтеры, которые были задействованы на всех объектах Зимней универсиады-2019. Среди пяти тысяч волонтеров были и иностранцы. Гана, Мадагаскар, Шри-Ланка, США, Бельгия, Сербия – вот только некоторые из стран, откуда приехали добровольные помощники. Спортсмены и представители делегаций неоднократно благодарили их за помощь.

"Зимняя универсиада-2019 напомнила мне Олимпийские игры в Сочи, – отметил технический делегат Международной федерации университетского спорта по шорт-треку Георгий Мартош. – Особенно впечатлило огромное количество волонтеров. Ребята охотно помогали болельщикам и спортсменам. От лица Международного союза конькобежцев хочу выразить благодарность оргкомитету Студенческих игр за подготовку соревнований".

Технический делегат FIS по сноуборду Илья Николовски также отметил значительную роль добровольных помощников в организации Студенческих игр: "Все организовано на высочайшем уровне. Все действия происходили всегда вовремя, расписание составлено грамотно. Отдельную благодарность хотелось бы выразить нашим волонтерам, они очень помогли нам. Игры удались!"

Зимняя универсиада-2019 привлекла внимание общественности во многих странах мира. Для освещения спортивных и культурных мероприятий было аккредитовано более 800 журналистов, представляющих 203 российских и 39 международных средств массовой информации. Соревнования Зимней универсиады-2019 транслировались в 60 странах мира.

Студенческие игры вызвали большой интерес среди жителей и гостей Красноярска. С трибун за спортсменов болели и родственники, не побоявшиеся длительного перелета ради того, чтобы поддержать своих близких.

11 дней Красноярск принимал гостей со всего мира. Многим из них запомнятся не только яркие выступления спортсменов и их победы, но и впечатляющие церемонии открытия и закрытия Студенческих игр, разнообразная культурная программа и особая праздничная атмосфера.

"Мы смотрели все матчи, где играет наш сын! – поделилась Катерина, мама хоккеиста Андреаса Сиагриса из Лондона. – В Красноярске превосходная арена. Стадион в Алма-Ате, где проходила предыдущая Универсиада, на нее похож. А вот большинство спортивных объектов в Великобритании не такого высокого уровня. Мы побывали на шоу открытия Зимней универсиады-2019, это было великолепно! Кроме того, успели погулять в Парке Универсиады на острове Татышев, и это тоже было очень здорово: много интересных площадок, ледовые фигуры. Захотелось приехать сюда летом, когда ярко светит солнце, все цветет. Наверное, в это время Красноярск будет еще красивее".

"Когда приеду домой, расскажу друзьям, что Россия – очень красивая страна, и люди здесь дружелюбные", – добавила посетитель Парка Универсиады Томаясу Ешида из Японии.

Во время церемонии закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года президент Международной федерации университетского спорта Олег Матыцин передал флаг FISU главе швейцарского города Люцерна – столицы следующих зимних Студенческих игр. Также Олег Матыцин поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке Зимней универсиады-2019, и отметил, что все болельщики с нетерпением ждут возможности увидеть выступления спортсменов на XXX Всемирной зимней универсиаде 2021 года.

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