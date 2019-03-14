"Уралэлектромедь" начала шеф-монтаж пресса усилием 1000 тонн

ТАСС, 14 марта. В цехе по производству порошковых изделий АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК) начался шеф-монтаж мощного пресса турецкой компании Hidroliskan. Его усилие составляет 1000 тонн, сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании.

По словам начальника цеха Владимира Казанского, оборудование позволит расширить технологические возможности цеха, увеличить объем производства. В частности, целенаправленно заняться изготовлением коллекторных пластин для разных тяговых электродвигателей железнодорожных локомотивов, а также контактных выводов сложной конфигурации.

Агрегат был доставлен в Верхнюю Пышму из Турции на трале. В шеф-монтаже участвуют специалисты цеха централизованного ремонта, цеха по производству порошковых изделий. Предварительно на предприятии была разработана проектная документация и проект организации работ всех стадий монтажа, изготовлены фундаменты и подготовлена строительная площадка.

В настоящее время с помощью специализированного оборудования пресс установлен на рабочее место. Проводится отладка гидростанции, электрических цепей и ведется запуск программного обеспечения.

О предприятии

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь" стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота. Производство высокоточных спеченных порошковых изделий существует на предприятии с 1993 года. Основная продукция – электротехнические (в том числе покрытые серебром) и антифрикционные изделия на основе меди (электрические контакты и шины, короткозамыкающие кольца, бронзовые втулки и подшипники). За время работы цех освоил более 1000 наименований продукции на основе меди. В настоящее время номенклатура серийно выпускаемой продукции превышает 350 наименований, изготовленных по чертежам заказчиков.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.